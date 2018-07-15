8.13南北韩高级别会谈

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8月13日在板门店举行的南北韩高级别会谈中，双方商定9月在平壤举行第三次南北韩首脑会谈。继2000年金大中前总统和2007年卢武铉前总统后，文在寅总统即将成为第三位访问平壤的韩国总统，他能否为陷入胶着状态的韩半岛和平协商创造突破口，引人关注。





2018年第一次南北韩首脑会谈于4月27日在板门店举行，第二次南北韩首脑会谈在时隔仅一个月后的5月26日举行。这表示南北韩首脑随时可通过热线电话进行会晤。文在寅总统和金正恩委员长间的第三次南北韩首脑会谈将是时隔11年再次在平壤举行的南北韩首脑会谈，因此必须在礼宾、警护等方面做好万全的准备。不论如何，南北韩通过4.27首脑会谈达成诸多协议，但是为推进这些事项，南北韩首脑有必要经常举行会晤。因此，第三次南北韩首脑会谈有可能为推进双方达成协议的事项注入动力，并有助于解决美国和北韩之间的问题。





在13日举行的南北韩高级别会谈中，由于北韩代表团团长、祖国和平统一委员会委员长李善权在会谈伊始表示，希望就在平壤举行南北韩首脑会谈展开讨论，这表示文在寅总统和金正恩委员长间的第三次南北韩首脑会谈会在平壤举行。当天，双方进行一次全体会议和三次团长会后，于下午2点许发表了联合新闻公报。南北韩商定今年9月在平壤举行首脑会谈，但是没有敲定具体的日子。当初，韩国政府提议8月底举行首脑会谈，以争取在9月底举行的联合国大会上发表《终战宣言》。因为9月9日是北韩政权成立纪念日，且今年是70周年纪念日，北韩正在准备大规模阅兵式。如果文在寅总统此时访问平壤，必须承担相当的政治负担。本次南北韩高级别会谈在良好的氛围下进行，而北韩代表团团长、祖国和平统一委员会委员长李善权在会谈结束前表示，希望韩国政府在签署《终战宣言》问题上扮演协调角色。因此，在9月举行的南北韩首脑会谈中，如何构建韩半岛和平机制将成为最大议题。签署《终战宣言》是构建韩半岛和平机制的第一道关口，也是推进南北韩合作事项的重要分水岭。因此，美国政府也在密切关注9月在平壤举行的南北韩首脑会谈。





南北韩首脑会谈为改善双边关系发挥了积极作用，而文在寅总统和金正恩委员长举行第三次南北韩首脑会谈以前，美国国务卿蓬佩奥将再次访问北韩，就无核化方案进行协调。韩国总统文在寅此次访问平壤，与北韩国务委员会委员长金正恩举行首脑会谈也能为加快北韩无核化进程和改善美北关系扮演积极角色。美国政府对南北韩再次举行首脑会谈表示欢迎，但是与4.27南北韩首脑会谈时相比，采取更谨慎的态度。美国政府希望在今后举行的南北韩首脑会谈中，也能在北韩无核化问题上导出具体的成果。今年5月，预定于6月举行的美北首脑会谈因双方强硬发言而亮起红灯时，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行第二次首脑会谈，使美北首脑会谈得以顺利举行。9月在平壤举行的南北韩首脑会谈中，文在寅总统能否再次发挥协调作用，引起国际社会密切关注。在促成6.12新加坡美北首脑会谈的过程中，5.26南北韩首脑会谈发挥了重要角色。因为南北韩首脑会谈后，文在寅总统能向美国正确转达金正恩委员长的意见。由此看来，美国和北韩为改善双边关系而进行直接对话固然重要，但是韩国政府的角色也不容忽视。





2007年后时隔11年在平壤举行的南北韩首脑会谈将成为美北无核化谈判能否取得进展的重要分水岭。因此，我们期待在韩半岛问题进展方向上担任重要角色的文在寅总统能再次发挥协调作用，为实现韩半岛持久和平奠定坚实的基础。