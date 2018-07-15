2001年南北韩离散家属进行书信往来

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南北韩商定本月20日至26日在北韩金刚山举行离散家属团聚活动。这是2015年后时隔3年多再次举行南北韩离散家属团聚活动。





除了会面活动以外，南北韩离散家属还曾进行过书信往来。2000年6月15日！南北韩在历史性的第一次首脑会谈结束后，发表了《6.15南北共同宣言》。宣言中含有令离散家属们振奋的内容，那就是时任韩国总统金大中与北韩国防委员会委员长金正日达成协议，为解决离散家属问题作出共同努力。2000年8月15日！南北韩1985年举行离散家属故乡访问团互访活动后，时隔15年再次举行南北韩离散家属团聚活动，并从9月开始积极推进离散家属生死确认和书信往来。确认家属生存情况后，允许他们进行书信往来。





1945年8月15日韩国光复后，南北韩间的邮件往来曾因政治理由而被中断，但在之后举行的美苏共同委员会会议上就此问题达成协议，从1946年3月13日开始恢复南北韩间的邮件往来。但是1950年6月22日从北韩发送的邮件运抵韩国后，因6.25韩战爆发而又被中断。就这样过了半个世纪后，传来了令离散家属们振奋的消息。在2001年1月29日举行的南北韩红十字会会谈中，双方商定3月15日以南北韩各300名离散家属为对象进行书信往来，并为此进行生死确认工作。被选为书信往来对象的韩方离散家属们怀着兴奋的心情给予问候，表达了思念之情。当时，南北韩红十字会商定在书信中不可进行体制宣传等带有政治色彩和人道主义色彩的表达，并限制字数。也就是说，只能问家属安好，阐述何人去世、何人结婚、何人生子等。尽管如此，苦苦思念半个世纪的离散家属们利用这难得的机会真切地表露出思念之情。韩方离散家属的300封书信被寄到大韩红十字会后，2001年3月15日通过板门店联络官接触交给北韩红十字会，其中包括当年107岁的何老太太和1987年被北韩劫持的韩国渔船“东进号”某船员的母亲金某分别给家属和儿子写的信，大韩红十字会也领取了北韩方面离散家属的300封书信。当天，位于首尔的大韩红十字会总部挤满了前来领取书信的韩方离散家属。大韩红十字会预定第二天挂号邮寄这300封书信，但是离散家属们心情迫切，直接到大韩红十字会总部来领取书信。但是17年前收到书信的离散家属们迄今未能将回信寄给对方。因为2000年以来，南北韩只进行了离散家属会面活动。





专家认为，如果今后再进行南北韩离散家属书信往来活动，首先要确认生死状况和住在什么地方，然后进行书信往来，并允许他们相互访问老家或在其他地方进行会晤。迄今为止，南北韩不是在金刚山举行了20次离散家属团聚活动吗？今后南北韩应保障离散家属无论何时何地都能进行会晤，为统一迈出重要步伐、奠定坚实基础。今年5月，韩国邮政事业部制定南北韩邮政部门一天一次在板门店进行会晤、交换书信的基本草案，统一部则表示为根本解决离散家属问题作出努力。因此，我们期待下周在金刚山举行的第21次南北韩离散家属团聚活动能够成为延伸至书信往来等离散家属联系方式多元化和定期举行团聚活动的一大转折点。