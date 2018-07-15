了解“不多不少、恰恰正好”的瑞典生活哲学-LAGOM族生活

ⓒ Getty Images Bank

当我们还沉浸在“小确幸”这样幸福指数高的生活状态下时，来自丹麦式的生活态度(Hygge)让我们感受到了北欧国家的生活哲学：从平衡中寻找生活的满足感，就是我们所谓的活在当下，与好友们共度当下美好时光。但是如今引领市场趋势的“LAGOM族”文化可以说是来自瑞典的一种更纯正的生活状态，回归本质，不刻意添加外在修饰。





生活离不开消费，追求“不多不少、恰恰正好”的LAGOM LIFE在韩国人气激增，原因是现代人想要脱离繁忙业务和紧张忙碌的生活，享受属于自我的时间和空间。然而LAGOM族正是这样单纯地不受房价上涨、子女教育和居住问题等烦恼困扰，而是一心向往生活中最基本的踏实感。生活宗旨是不在意多温馨或多简单，而是追求生活的平衡。而这一点也反映到了韩国的居住文化上，引来了市场上的少许变化。由于韩国单人家庭渐增，小型又实用性的住宅需求日益激增。比起宽阔又华丽的住宅来说，符合自己心意的性价比高的居住生活趋势越来越受年轻人的喜爱。尽管住宅面积小，但是上下班交通方便，周边生活配套设施完善，比如有大型公园、庭院、山海或湖水，或者有距离幼儿园、小学等教育机关近一点的居住环境。80后和90后的未婚年轻人考虑以上条件，寻找公司附近的小型商业公寓。从中可以看出，LAGOM族愿意在快节奏的工作生活中放缓脚步，换一种轻松的生活方式。





<前沿视线>

酷暑三伏天的反季营销盈利战略

在酷热的三伏天里,各个服装品牌集中销售夏日短衣短裙和游泳衣,但名为TOP10的SPA服装品牌却拒绝了季节依赖性营销方式，反季销售长款羽绒服,并为冬季趋势留出足够的时间去做生产计划，同时这件长羽绒服也在一家名为“MUSINSA STORE“的设计师电商平台线上销售,并连续获得销售第一的佳绩，另外也在STARFIELD河南店里开设了快闪店,短短的几日里,便达到了每日销售近百件的纪录。品牌负责人表示，TOP10品牌想要通过快闪店，快速加强与消费者的沟通交流。也借着今年2月“平昌冬奥会”的“冬”风，将鹅毛等填充物以80:20的比例设计，力图打造性价比最高的冬日人气单品。有意向的顾客也可进行线上提前预约购买，再前往就近的实体店取货即可。





论移动互联网给人们生活带来的影响

移动手机互联网为社会带来新的变化和发展机遇，同时也带来了问题和挑战。移动互联网内容信息量大，便捷了人们的生活，方便了沟通交流。让我们一起来对比一下繁忙的上班路上和休闲的下班路上，有多少消费者在地铁和公交车上使用移动媒体呢？据数据分析，乘坐公共交通时使用媒体最多的是18-24岁的女性。相比6年前，上下班路上戴着耳机的上班族增长了34%，而看书读报的上班族减少了91%。当观察人们在上下班时使用手机都在做什么的时候会发现，打电话、发短信聊天的人居多，占31.6%，其次是看电影、电视剧、听歌等。可见手机互联网已改变了人们的生活习惯，移动互联网不是生活的奢侈品，而是必需品。





夏日避暑的正确打开方式

韩国连续酷热高温，韩国人会选择在就近地区避暑度假，享受特色治愈系假日，因此生活中便登场了许多流行新词，其中有Mall Vacation族（购物中心度假族）、Hotel Vacation族（酒店度假族）、Book Vacation族（读书度假族）和咖啡店避暑族等等。他们最大的一个特点就是：比起在炎热的室外游玩，更加愿意选择呆在室内购物或进行室内活动避暑。还有一部分朋友为了避开拥挤人潮和交通拥堵，选择宅在家里避暑，他们认为，这就是酷暑中度假的正确打开方式！