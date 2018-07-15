韩国GDP下滑1位排名12位 人均GNI上升14位

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以2017年为准，韩国国内生产总值（GDP）排名第12位，人均国民总收入（GNI）排名第31位。





国内生产总值是显示一国经济规模的指标，不分国内人士还是外籍人士，在国内进行的生产活动全部包括在内，即家庭、企业和政府等所有经济主体参加经济活动创造的附加值或各种产品以市场价格进行评价的总计。据世界银行统计结果显示，去年韩国国内生产总值为1.5308万亿美元，世界排名第12位。





韩国国内生产总值曾在2005年排名第10位，创历来最好成绩。但2006年下滑至11位，2007年和2008年分别降至13和15位。2009年至2013年停留在14位，2014年再次回升至13位，2015年和2016年升至11位后，去年排名第12位的俄罗斯赶超韩国，排名第11位，韩国再次滑落至12位。去年，排名第一位的是美国，国内生产总值达19.3906万亿美元。中国居次，为12.2377万亿美元。其后依次为日本、德国、英国、印度、法国、巴西、意大利和加拿大。





去年，韩国人均国民总收入（GNI）为2.8380万美元，人均国民总收入是显示一国国民平均生活水平的指标。此外，以购买力评价（PPP）为准的人均可支配收入（DNI）是进一步评价国民生活水平的最佳指标，韩国人均可支配收入为3.8260万美元。卡塔尔的人均可支配收入为12.8060万美元，排名第一位。澳门和新加坡为9.6570万美元和9.5700万美元，分别排名第二和第三位。美国为6.0200万美元，排名12位。日本为4.5470万美元，排名第24位。