韩国将寻找安重根义士遗骸

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韩国政府决定寻找安重根义士的遗骸，但寻找安义士的遗骸并不容易，埋葬安重根遗体的地点在中国，须与中方保持密切的合作。





1879年，安重根义士出生于黄海道海州。1909年10月26日，在中国哈尔滨火车站成功刺杀侵略韩国的元凶、前日本首相伊藤博文。安重根被逮捕后，在调查过程中堂堂正正地高呼伊藤博文是掠夺韩国独立主权的元凶，是和平的搅乱者，自己是以大韩义勇军司令的身份将侵略韩国的元凶处死。安义士大义凛然，在法庭上毫无惧色，他的和平论令日本法官和警官尊敬和佩服。安重根义士被判死刑后，于1910年在旅顺监狱法场殉国。





在初期，安重根义士认为急需做的是发扬独立思想，因而埋头于教育工作。他变卖家产，兴办了三兴学校，其后又接管敦义学校，就任两校校长，专心开展教育事业。1907年，安义士参加了抗日斗争，在俄罗斯符拉迪沃斯托克招募义兵，建立了大韩义军。他率领义军与日军作战，在两次战斗中获胜，但在第三次战斗中，与日军5000名兵力决一死战，因寡不敌众而战败。1909年，安义士组织了名为“断指会”的秘密组织，决定刺杀侵略韩国的元凶伊藤博文，并在哈尔滨火车站举事，成功铲除了伊藤博文。





安义士在旅顺监狱法场被处死，所以他的遗骸可能埋葬在旅顺监狱墓地。此处于2001年1月被中国政府列为“全国重点文物保护单位”。第二个推测地点是元宝山区，根据是当时旅顺监狱狱长女儿今井房子的证词。2006年6月，南北韩共同调查团认为此处是埋葬地点，2008年3月至4月进行了发掘，但并未找到遗骸。还有一处是元宝山附近地区，中方曾单独在这一带进行发掘工作，但并未发现遗骸。