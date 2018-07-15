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在酷暑中充电-韩国人的暑期度假

#韩国万象 l 2018-08-17

韩国万象

“热呀热！”四季分明的韩半岛，夏季是个阳光的世界，对韩国人来说，夏季的阳光是热情和活力的象征。每年暑期人们素有度假的习惯，有请自由职业者白宇俐介绍绚丽多姿的韩国人快乐的暑期度假，以及韩国人是如何在酷暑中寻找快乐的。


ⓒ KBS

南：请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

白：我是白宇俐，是一名中韩译员，也是一名中文讲师，也是瑜伽爱好者。小学五年级的时候，我们全家就搬到中国大连去生活了，在中国生活了十三年。在中国生活的十三年决定了我的职业生涯

南：在中国的生活，对你来说意味着什么呢？ 

白：那段时间对我来说是一段难忘而且美好的回忆每次去中国都有一种回到家乡的感觉。我在中国的十三年，对我性格的塑造和价值观的建立都起到了决定性的作用。


ⓒ KBS

南：在中国过夏天让你最难忘的是什么呢？

白：印象最深刻的是从初一到高三我参加过的六次军训。军训磨练了我的意志，一直到现在，每当我遇到困难就会对自己说：“白宇俐，你可是参加过军训的人啊，怕什么？”

南：韩国人过夏天和中国人过夏天有什么相同和不同之处呢？

白：韩国人讲究“以热治热”，夏天故意找些很热的饮食补身体，比如参鸡汤、鳗鱼汤等等。还喜欢吃红豆刨冰等冷饮冷食，中国人认为夏天吃冷饮对肠胃不好。

南：韩国人夏季里吃得最多的季节饮食有什么呢？

白：有冷面，刨冰（韩国特色刨冰），每当初伏、中伏、末伏的时候人们还会吃参鸡汤补身体，健健康康地过好炎热的夏天。

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