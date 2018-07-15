在酷暑中充电-韩国人的暑期度假

“热呀热！”四季分明的韩半岛，夏季是个阳光的世界，对韩国人来说，夏季的阳光是热情和活力的象征。每年暑期人们素有度假的习惯，有请自由职业者白宇俐介绍绚丽多姿的韩国人快乐的暑期度假，以及韩国人是如何在酷暑中寻找快乐的。





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南：请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

白：我是白宇俐，是一名中韩译员，也是一名中文讲师，也是瑜伽爱好者。小学五年级的时候，我们全家就搬到中国大连去生活了，在中国生活了十三年。在中国生活的十三年决定了我的职业生涯！

南：在中国的生活，对你来说意味着什么呢？

白：那段时间对我来说是一段难忘而且美好的回忆，每次去中国都有一种回到家乡的感觉。我在中国的十三年，对我性格的塑造和价值观的建立都起到了决定性的作用。





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南：在中国过夏天让你最难忘的是什么呢？

白：印象最深刻的是从初一到高三我参加过的六次军训。军训磨练了我的意志，一直到现在，每当我遇到困难就会对自己说：“白宇俐，你可是参加过军训的人啊，怕什么？”

南：韩国人过夏天和中国人过夏天有什么相同和不同之处呢？

白：韩国人讲究“以热治热”，夏天故意找些很热的饮食补身体，比如参鸡汤、鳗鱼汤等等。还喜欢吃红豆刨冰等冷饮冷食，中国人认为夏天吃冷饮对肠胃不好。

南：韩国人夏季里吃得最多的季节饮食有什么呢？

白：有冷面，刨冰（韩国特色刨冰），每当初伏、中伏、末伏的时候人们还会吃参鸡汤补身体，健健康康地过好炎热的夏天。