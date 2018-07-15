韩国国会废除特殊活动费

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韩国国会事务总长柳寅泰16日举行记者会表示，国会从当天起废除除外交、安保、贸易等关系国家利益领域外的所有特殊活动费。





柳寅泰还表示，除特殊活动费外，还将对国会预算中是否存在闲置和浪费等问题进行彻底检查，以节省预算。柳寅泰补充道，今年的国会特殊活动费将在用途明确的情况下物尽其用，并在必要时投入最少限额的费用，将剩余款项全部归还国库。2019年将根据今年的费用情况大幅削减相关预算。国会决定立即中断交涉团体和常任委员会运营补贴、国外活动费、目的不明的餐饮费等不符合使用目的的特殊活动费。国会还决定根据法院裁定结果，在今年年底公开特殊活动费所有执行情况。

因使用后无需出示收据或证明材料，特殊活动费过去一直是实际支出金额及去向不明，接受特殊活动费的部门或人员可以随意使用相关费用，因此被指责沦落为各政党的“私房钱”。一般而言，国会特殊活动费会向国会议长团、常任委员会、朝野国会代表等进行支付。国会虽未公开支付对象和人员的具体规模和明细，但据悉持续向3位朝野交涉团体国会代表支付4000万韩元或2000万韩元不等的特殊活动费，每月支付规模达1亿韩元。此外，18位常任委员会委员长每月收取600万韩元特殊活动费，并向议员规模20人以上的交涉团体以“政治补贴”、“团体活动费”和“国会会期团体活动费”名义支付特殊活动费。此外，国会议长团出访国外时，还向其支付规模不小的特殊活动费。各常任委员会首席专门委员、国会事务处以及非常设特别委员会委员长也收取特殊活动费。今年，韩国国会编制的特殊活动费规模逾60亿韩元。





韩国市民团体“参与连带”7月向法院提起诉讼，要求国会公开特殊活动费明细。法院裁定国会需公开2016年特殊活动费执行情况。参与连带还公开了2011年至2013年国会特殊活动费的执行情况。





在引发争议后，执政党共同民主党和在野党自由韩国党一度希望维持特殊活动费，仅表示提高透明度，该立场引发舆论不满，最终朝野就废除特殊活动费达成一致。对此，有声音指出，朝野达成的协议并未完全废除特殊活动费。这是由于交涉团体虽同意不再收取活动费，但国会却推进国会议长团和常任委员会委员长的特殊活动费减半。最终迫于压力，国会决定全面废除特殊活动费。随着国会全面废除特殊活动费，比国会规模更为庞大的行政部和司法部的特殊活动费恐将成为众矢之的。