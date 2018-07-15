韩总统文在寅提议设立“统一经济特区”

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韩国总统文在寅15日出席在国立中央博物馆举办的光复73周年庆祝仪式并致辞，称若南北韩军事紧张缓解、建立和平机制后，将在横跨南北韩的京畿道和江原道设立统一经济特区。文在寅还提议，南北韩、中国、日本、俄罗斯、蒙古和美国效仿欧盟共建“东亚铁路共同体”，并阐述了将南北韩的和谐合作扩大至东北亚共同繁荣的构想。





在本次致辞中，和平与经济最为瞩目。文在寅表示，只有实现完全无核化并建立和平机制，南北韩才能全面开展经济合作，并强调和平就是经济。以半岛无核化和构建和平机制为基础，可使南北韩加快合作，并由此实现共同繁荣。文在寅提出了具体蓝图，这不仅涵盖针对南北韩经济共同体的长期构想，也提出了可以尽早开启南北韩经济合作的具体方案，其中包括年内竣工的南北韩跨境铁路和公路工程以及在横跨南北韩的京畿道和江原道设立统一经济特区。文在寅表示，设立统一经济特区不仅会为中小企业提供划时代的发展机遇，还将创造大量工作岗位。文在寅的这一构想令业界对京畿道和江原道交界地区的开发充满了期待。分析认为，京畿道坡州市连接京义线铁路和公路，若在此设立统一经济特区，将为地区经济带来巨大发展。京畿道涟川郡也将受益于京元线开通和设立统一经济特区等一系列南北韩经济合作措施，为落后地区的再开发注入动力。江原道也希望在推进“江原和平特别自制道”等多种悬而未决的议题上取得实质性进展。以南北韩经济合作为背景促进设立铁原和平产业园区的讨论再度被搬上台面，构建金刚山至雪岳山旅游特区、DMZ生态和平地带等项目也有望启动。文在寅还提议东北亚6国与美国一道构建“东亚铁路共同体”，提出了将南北韩和谐合作扩大至东北亚共同繁荣，同时让半岛和平成为东北亚多边和平安全机制坚实后盾的构想。文在寅也表达了对南北韩对接跨境铁路和公路工程竣工，早日重启开城工业园区和金刚山旅游项目的期待。





文在寅表示，据官方研究机构预测，南北韩今后30年的经济合作将创造至少170万亿韩元的经济效益。但文在寅也强调，北韩采取无核化措施是南北韩合作的先决条件。因此，为实现这一构想，北韩应率先采取无核化措施。随着美国和北韩间的协商现向好迹象，同时9月在平壤举行的南北韩首脑会谈也创造了更好的协商条件，因此业界对文在寅的上述构想较为乐观。