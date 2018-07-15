第3次南北韩首脑会谈将于9月在平壤举行

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南北韩本月13日在边境板门店举行高级别会谈，就9月在平壤举行第3次南北韩首脑会谈达成一致。即将举行的本次会谈能否缓和美北间无核化协商僵局，备受关注。





本次南北韩高级别会谈的韩方代表团由统一部长官赵明均担任首席代表，北韩方面由祖国和平统一委员会委员长李善权担任团长。南北韩当天在会谈结束后发布联合新闻稿，称双方在会谈中就9月在平壤举行首脑会谈达成一致。高级别会谈中，双方还回顾了《板门店宣言》的执行情况，为更积极地落实宣言，就各种问题进行了认真磋商，但并未发布令各界期待的首脑会谈具体日程。对于具体的会谈时期，韩国总统府青瓦台发言人金宜谦在记者会上表示，考虑到现实条件，南北韩首脑会谈恐难在9月初举行。所谓9月初是指9月10日以前。面对记者“现实条件”为何的问题，金宜谦称，大家应该会猜到。分析认为，金宜谦所说的“现实条件”可能是北韩大举筹备9月9日纪念建政70周年。青瓦台考虑到总统文在寅并不适宜在9月9日前访问北韩，因此对外发表此言论。此外，联合国大会也将于9月底举行。因此专家预测，考虑到以上两种因素，第3次南北韩首脑会谈在9月11日至14日期间举行的可能性较大。





若第3次南北韩首脑会谈顺利举行，将为陷入僵局的美北无核化协商注入动力。目前，美国要求北韩先采取新的无核化措施，但北韩方面则要求联合发表事关其体制保障的《终战宣言》。文在寅总统曾多次表示，“终战”作为走向无核化的重要一步，应在年内宣布结束战争状态。因此，第3次南北韩首脑会谈可能重申第一次文金会约定年内宣布结束战争状态的协议。届时，北韩如何回应核设施清单、无核化时间表等美方关切也将是着重讨论的议题。此外，北韩方面一直对《板门店宣言》的落实情况颇为不满，因此双方也将对此展开讨论。最终，文在寅总统需要在美北之间的诉求中找到平衡点，说服北韩国务委员会委员长金正恩，与其共同寻找最为有效的折中方案。





若平壤会谈取得成功，文在寅总统将在会谈结束后不久访问美国，与美国总统特朗普举行会晤。在金正恩承诺追加采取无核化措施的前提下，文在寅将向美方阐明《终战宣言》和放宽对北韩制裁等问题。若各方在此过程中达成共识，那么《终战宣言》很可能在9月底举行的联大期间发表。