西瓜的好处和注意事项

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现在正是吃西瓜的季节，不管是冰镇还是常温下的西瓜都能让你成为一个“吃瓜群众”，绝对爽到爆，吃西瓜对身体是有很多好处的，但在食用的时候也要注意一些情况。

首先是吃西瓜的好处，吃西瓜可以美白肌肤。西瓜里富含多种维生素，西瓜水分充足，对于肌肤的护理作用很显著，常吃西瓜，皮肤会保持洁白、粉嫩、光滑。西瓜汁含瓜氨酸、丙氨酸、谷氨酸、精氨酸、苹果酸、磷酸等多种具有皮肤生理活性的氨基酸，并且含腺嘌呤等重要代谢成分，糖类、矿物质等营养物质，最容易被皮肤吸收，滋润面部皮肤、防晒、增白。西瓜水还是一种很好的天然护肤品，直接抹在脸部，坚持使用的话，可以增强肌肤的弹性，减少皱纹。

另外，吃西瓜还可以活化血管。很多人的血管都有这样那样的问题，如果想要血管更加健康的话，建议平常可以吃些西瓜，能够改善血管胆固醇的问题，还能降低中风的风险。此外，西瓜中含有的糖、盐、酸等物质有治疗肾炎和降血压的作用。这是因为有适量的糖能利尿；有适量的钾盐能消除肾脏的炎症，其中的酶能把不溶性蛋白质转化为可溶性蛋白质，以增加肾炎病人的营养；瓜中的配糖体则有降低血压的作用。

另外，西瓜还能对抗感冒。西瓜中含有番茄红素，它是一种能够帮助身体抵抗感冒病菌的物质，这是因为它具有超强的抗氧化作用，能减少感冒发生的概率。但感冒初期的患者应慎食西瓜。如果在感冒初期吃西瓜，不但不能散病，反而会使病情加重或延长治愈时间。因此，在感冒痊愈或感冒病情加重且有高热、咽痛时吃西瓜最好。

吃西瓜能改善骨骼状态。西瓜还含有钾元素，能够帮助神经调节，放松肌肉，能改善不良骨骼，强化关节，非常适合骨骼不太好或者关节有问题的人群。

此外，西瓜还能提神。西瓜是一种能够让人更加有精神的水果，常吃西瓜能保持大脑清醒，同时还能够增强记忆力。对于备考的考生来说是不错的选择。

西瓜中含有大量的水分，是一种可以滋身补体的食物和饮料，适宜于中暑发热，汗多口渴之人食用，非常适合夏天。口渴、汗多、烦躁时，吃上一块西瓜，症状会马上改善。

但西瓜也有一些弊端需要注意。西瓜是生冷之品，吃多了易伤脾胃，所以不要吃得过多，否则不仅伤脾胃，还会引起咽喉炎。尤其是脾胃虚寒、消化不良的人少食为宜。吃的太多会腹胀、腹泻、食欲下降，还会积寒助湿，导致疾病。而一次食入过多西瓜的话，西瓜中的大量水分会冲淡胃液，引起消化不良和胃肠道抵抗力下降。另外，肾功能不全者不要吃西瓜。短时间内大量吃西瓜，会使体内水分增多，超过人体的生理容量。而肾功能不全者，其肾脏对水的调节能力大大降低，对进入体内过多的水分不能调节及排出体外，致血容量急剧增多，很可能危险。

西瓜切开后，应尽快将其吃完，否则其甜美多汁的瓜瓤，最易成为细菌理想的“培养基”；而吃冰箱里存放的西瓜时，取出后一定要在常温中放置一会儿再吃，以免损伤身体。

另外，因为西瓜含糖量非常高，所以肥胖和糖尿病患者应该避免过量食用西瓜。





（文中窍门来自王倩倩听友）