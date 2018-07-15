互联网时代对韩国出版市场造成的影响

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韩国作为IT技术强国，互联网与智能手机普及率分别是94%（4800万人）与96%，在全球位居榜首。在韩国，几乎家家户户都有宽带网，人人都用智能手机随时随地都可以很方便地上网购物、聊天、搜索各种信息等，互联网已深入民众的生活。





韩国的人均读书量（阅读量）与欧美等国家相比并不高，2017年韩国的人均读书量是9.5本。而且图书馆，包括700多家公共图书馆在内，在全国共有1万多家图书馆，以公共图书馆为例，韩国每66000多人使用一家公共图书馆，与德国每9000多人使用一家公共图书馆相比，显得相当不足。





韩国的出版社有134年的历史，自上世纪60年代至1987年，出版业受到军事政权的管制未能顺利发展，但是通过80年代的民主化运动，尤其是政府允许自由出版后，出版业开始迅猛发展，如今共有2万多家出版社，平均一年发行的图书量为5万册。





随着互联网与智能手机的普及，加之韩国的图书价格不菲，在如今这个信息泛滥、资源遍地都是的时代，很多人渐渐摒弃了购买纸质书这项消费习惯。2014年，韩国人的每月开支中，购书开支是18000韩元，与2004年相比呈现14.9%的负增长，相比旅游开支在这10年来激增235%显得非常突出，可见韩国人越来越远离书香的乐趣了。还有，电子书的问世也让年轻一代等越来越多的读者不再购买纸质书。





互联网时代对报纸也造成了极大的影响。2017年的统计资料显示，报纸的订阅率从1996年的69.3%下降为2016年的14.3%。通过智能手机与电脑读报纸的人从2011年的19.5%激增到2017年的73.2%。