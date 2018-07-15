MXM清凉一夏 出道一年展现完美蜕变

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男生2人组合MXM日前发行首张正规专辑，展现少年的成长，散发清凉、成熟魅力。

MXM首张正规专辑《MORE THAN EVER》于本月14日发行，包括主打歌《YA YA YA》在内的所有音源同时上线，这也是MXM时隔仅5个月再次有新作品问世。

主打歌《YA YA YA》是一首轻快地Chilltrap曲风歌曲，以愉快的口哨音引领全曲，旋律简洁，反复循环的钢琴伴奏结合Groovy Trap节拍，让人听来心情轻松无比。歌词中将爱情比喻成喝过一次之后便会上瘾的美式咖啡，十分形象。MXM两名成员也通过《YA YA YA》向大众展现出独有的“清凉”魅力。

与新专辑音乐一同公开的MV在展现MXM少年魅力的同时，也让歌迷看到两位成员的成熟一面。青春与稳重结合的展示手法，让观众印象深刻。

新专辑中收录了多种曲风的歌曲，如嘻哈、Chilltrap、Tropical House、R&B等，全方位展现了成员林煐岷、金东贤精湛的音乐表现力。另外，两位成员也全面参与了包括说唱在内的词曲创作、舞台表演等专辑的制作工作，因此，新专辑也体现了MXM自己独到的音乐理念。