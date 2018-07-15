SM STATION新企划第1曲 太妍+MeloMance强强联合

ⓒ KBS

素有“音源强者”之称的太妍以及MeloMance强强联合，合唱新歌《Page 0》，同时也成为SM STATION全新企划“STATION × 0”的开篇之作。

太妍与MeloMance合唱的《Page 0》本月10日便已上线。拥有不凡唱功的两位主唱太妍和MeloMance成员金敏硕，以及另外一名成员郑东焕3人的配合十分完美。歌曲是由金敏硕作词、郑东焕编曲，在以钢琴为主的伴奏中，让人感受到浓浓的MeloMance风格的音乐，但又有太妍的加入，因此也让听众有了十分新鲜的听觉享受。

《Page 0》的MV将现代年轻人在友情、爱情中的丰富情感——悸动、热情、空虚、愤怒与和解等，通过MV情节一一展现，让所有经历过青春以及正青春的一代都产生了强烈的共鸣。MV中也穿插融入太妍和MeloMance演唱的画面。

自2016年起，SM娱乐便开启了数字单曲企划“STATION”，“STATION × 0”为全新的分支，也是与韩国SKT的文化品牌“0”共同进行的文化企划。包括太妍与MeloMance合作的《Page 0》在内，该音乐企划共将推出6首歌曲。