SHUAN排行榜排名争议中稳步上升 列出数据以示清白

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歌手SHUAN经纪公司DCTOM娱乐日前公布了其Facebook主业相关数据，证明SHUAN并未进行所谓的“恶意刷榜”。

14日，DCTOM方面发表官方立场，对连日来的疑惑，用官方数据进行了解释。公司称：“近来由于连续不断的恶意推测，使得公司陷入了十分为难的境地。因此向Facebook方面申请了上传SHUAN内容物的两个主页‘只给你听的音乐’和‘善良的Playlist’的相关数据，并向大众公开这些数据与目前情况之间的关联度。”DCTOM强调，之前一直有媒体及个人进行了恶意评论，此次“用数据说话”，则是最为客观的证据。

SHUAN本人也积极回应外界传闻。SHUAN公开了热门歌曲《Way Back Home》的音源榜单数据，称：“从发行之日起共20多天的时间里，收听人数一直呈现稳定的上升态势，并没有在某一天突然出现陡增的情况。进入榜单前100共用了5天时间，数据中也都有目共睹。”

SHUAN表示：“从200位进入前100相对比较困难，但进入100名内后，由于和主流偶像歌手的音乐类型不同，因此《Way Back Home》也会引起很多人的好奇，再加上进入前100名后，公司和我都更卖力通过社交网络等进行宣传，因此能够成功进入上游。”

另外，SHUAN和公司方面也通过Facebook详实的数据，将之前“Facebook虚假宣传”、“恶意刷榜”等疑惑一一进行了解释与证明，以示清白。DCTOM还呼吁称：“希望今后针对相关艺人慎用‘恶意刷榜’等关键词。”