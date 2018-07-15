ZICO首次单独个唱成功举行 IU、Psy嘉宾阵容强大





ZICO于本月11日、12日成功举行了出道以来的首次单独演唱会“King Of the Zungle”。邀请的嘉宾阵容也十分强大，为歌迷送上满满福利。

“King Of the Zungle”是ZICO出道7年后首次举行的单独演唱会，歌迷期待已久，ZICO本人也十分重视。因此，ZICO全程参与了演唱会的各项准备工作，将自己作为歌手多年的想法融入其中，同时也从一位音乐制作人的角度出发，为演唱会增添创意。

演唱会以ZICO首支solo作品《Tough Cookie》开唱，最后为歌迷带来了《Artist》、《你是我我是你》、《She’s Baby》等等人气歌曲的表演，引得现场欢呼声、合唱声连连。

除了solo歌曲外，ZICO还演唱了自己制作的歌曲，如Psy的《I Luv it》、ZICO所在的Block B的《HER》等，同时ZICO的一种嘻哈好友DEAN等的惊喜登场，也让全场歌迷兴奋不已。

另外，两场演唱会的特邀嘉宾，也让到场歌迷惊喜到爆。11日的演唱会中，歌手IU现身现场，与ZICO合唱近来大热的歌曲《Soulmate》，之后IU也单独演唱了《夜信》、《好日子》；12日的演唱会中，更是邀请到鸟叔Psy，为歌迷合唱了《I Luv it》，Psy还为到场歌迷演唱了自己的经典歌曲《Champion》以及《江南Style》。两场演唱会均为歌迷打造了超值时光。