H.O.T.5人再聚首10月开个唱 与水晶男孩重演“人气大战”





H.O.T.5名成员KangTa、Tony An、张佑赫、文熙俊、李在元继2月在《无限挑战》中重聚后，决定于10月再聚首，举行演唱会。

《无限挑战》H.O.T.特辑播出时，成员们在当时的表演中便感慨万分，纷纷流着泪说：“确实要好好商量一下开演唱会的事。”然而，节目播出后，H.O.T.各成员方面都对举办演唱会的传闻予以否认。但此次10月举行演唱会的消息，已经得到相关方面证实。

得到消息的H.O.T.歌迷早已兴奋不已，网络中关于购票等搜索内容频繁出现，更有歌迷笑称：“我要提前找人带孩子”，显示出H.O.T.人气依旧，以及歌迷们对演唱会的期待。

无巧不成书，作为第1代韩流偶像组合，当时H.O.T.的主要“竞争对手”水晶男孩也于日前公布即将与10月举行演唱会的消息。

水晶男孩经纪公司YG娱乐本月15日下午通过官方社交网站账号以及博客，介绍了水晶男孩2018年演唱会的消息，并晒出了简短宣传视频以及海报，并打出“See You Sonn”的词句。

据悉，水晶男孩演唱会日期已经确定，为10月13日、14日两天，地点为首尔奥林匹克公园体操竞技场。之前有消息称，H.O.T.演唱会日期也将会在10月12日至14日中选择两天，地点同样位于奥林匹克公园，场馆为主竞技场。若消息属实，韩流偶像“1世代”主力的“人气大战”，将在20年后重现。