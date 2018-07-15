宇宙少女吴宣仪、孟美岐经历“火箭少女101”去留风波

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宇宙少女中国成员孟美岐与吴宣仪日前经历了“火箭少女101”去留风波，火箭少女101为中国版《Produce 101》——《创造101》中最终诞生的11名成员组成的组合。

吴宣仪与孟美岐在不久前结束的《创造101》中，分别以冠亚军的成绩，加入最终由前11位成员组成的火箭少女101，并计划在中国出道。但《创造101》主办方腾讯视频反对两位成员同时以宇宙少女成员身份参与演艺活动，即刻与两名成员经纪公司乐华娱乐闹翻。

乐华娱乐随后于本月9日宣布，两名成员退出火箭少女。对此，腾讯视频也作出强硬回应，表示将用法律武器捍卫合法权益。

当时宣布退队后，两位成员14日首次对外公开了内心想法。 孟美岐在官方个人微博中发文称：“一切磨难都是成长的必经之路。感谢陪伴，风雨兼程，无怨无悔。”吴宣仪也在同一时间更新微博称：“心照不宣，一眼万年。初心、感恩、做自己。”

而且值得注意的是，两人更新微博时，微博名称前缀均为“创造101”。因此，更加引发大众关于两人今后发展方向的猜想。

但17日，火箭少女101方面对外发布公告，称已与乐华娱乐等产生分歧的成员经纪公司达成协议，火箭少女101的11位成员可按原计划在中国出道。