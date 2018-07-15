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Hwang Bo-ra

#明星档案 l 2018-08-17

Hwang Bo-ra

生日：1983年10月2日

身高：165cm

体重：47kg

血型：O型

出生地：釜山广域市

学历：东国大学 戏剧影视学


演员黄宝拉2003年以SBS第10届公采演员身份出道。2004年参与拍摄了电视剧《人间市场》、《巴厘岛的故事》。2005年参与拍摄电视剧《律师们》，同年主演青春情景喜剧《彩虹罗曼史》，并凭借该剧获得提名最佳新人。2007年参与拍摄电影《不名誉的一家》，凭借该片获得第28届青龙奖最佳女新人奖提名。2008年与柳承范、金莎朗主演电影《广播岁月》。2014年主演电影《许三观卖血记》受到关注。2018年出演tvN人气连续剧《金秘书为何那样》里的奉代理，积聚了很高的人气


代表作：

2018年 连续剧《金秘书为何那样》

2018年 连续剧《我们相见的奇迹》

2018年 电影《一级机密》

2017年 电影《小市民》

2017年 连续剧《三流之路》

2016年 电影《侦探洪吉童：消失的村落》

2016年 连续剧《吹吧，微风》

2015年 电影《手机》

2014年 连续剧《白先生》

2014年 电影《导航》

2012年 连续剧《阿娘使道传》

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