党政青商定进一步扩大财政投入解决就业难问题

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党政青决定大幅扩大工作岗位相关预算是因为对就业形势持续恶化深感忧虑。





党政青19日召开紧急会议，对就业难问题进行讨论。党政青在公休日举行会议十分罕见，从中可以看出各方对就业形势恶化感到极大忧虑。党政青在会议中商定进一步扩大工作岗位相关预算。党政青决定尽快编排今年的工作岗位相关预算和追加预算，并于明年进一步增加工作岗位相关预算。





就业人口增幅折射出目前的就业危机情况。根据韩国统计厅公布的一份统计数据显示，今年7月，就业人口相较去年同期仅增加5000人。今年以来，月均就业人口增幅从30万跌至10万人水平，创2010年金融危机以来的新低。此外，失业人口连续7个月突破100万人。





文在寅政府为创造工作岗位，已经投入了50万亿韩元，但就业指标持续恶化，给人们带来了冲击。在野党和经济界认为，政府的收入主导型增长政策造就了目前的就业危机，并谴责政府称，大幅上调最低工资是造成就业危机的主要原因，并称政府应营造有利于企业创造工作岗位的环境，而不是继续投入财政资金。但党政青最终决定维持现有财政政策并继续扩大财政投入。党政青认为，前任政府时期经济发展潜力大幅下跌是造成就业危机的主要原因。另外，经济副总理金东兖和青瓦台政策室长张夏成对经济政策立场不一。金东兖在公开场合表示，会考虑修改经济政策，但张夏成则呼吁相信政府的政策。政府和青瓦台经济指挥塔存在立场分歧也引发了忧虑。