韩方离散家属访北团20日前往北韩

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第21次南北韩离散家属团聚活动从20日起在金刚山举行。这是2015年10月以后时隔2年10个月，南北韩再次举行离散家属团聚活动。





离散家属团聚活动的历史要追溯到1971年。大韩红十字会于当年8月12日通过KBS向北韩红十字会提议举行南北韩红十字会谈。韩方提议北韩帮助与亲人失散、不知亲人生死状况的离散家属实现心愿。但当时南北韩关系十分紧张，韩方的上述提议最终没有结果。此后经过14年，南北韩于1985年终于举行首次离散家属团聚活动。当时，南北韩出于人道主义考虑举行红十字会谈，商定举行南北韩离散家属家乡访问团互访活动。南北韩离散家属访问团和艺术团于1985年9月20日至23日分别访问首尔和平壤。在此次活动中，有35名韩方离散家属和30名北韩离散家属与各自的亲人团聚。考虑到南北韩有1000万离散家属，这一数字实属微不足道，但作为南北韩离散家属首次团聚，意义深刻。又经过15年的时间，南北韩终于启动定期离散家属团聚活动。南北韩在2000年6月15日举行的首脑会谈中，就尽快解决离散家属等人道主义问题达成协议。随后，南北韩举行红十字会谈，决定定期举行团聚活动，并于当年8月举行第一次离散家属团聚活动。随后，南北韩截至2007年每年举行2到3次离散家属团聚活动。2009年和2010年南北韩分别举行一次离散家属团聚活动，但因“延坪岛炮击事件”，团聚活动暂被中断。随后2014年，南北韩重启离散家属团聚活动，截至2015年共举行20次活动。但此后因北韩核导危机持续升温，团聚活动一直告中断。