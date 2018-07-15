韩国的“珠光宝气”——韩国“INEE”公司

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随着世界经济的不断发展，许多创新想法给全球经济带来了巨大变化。今天我们要共同走进韩国“INEE”公司，这是一个专营手工制作珠宝品牌，让我们与公司首席执行官边正任（音译：변정임）女士一道，聊一聊他们公司。





高级珠宝使用钻石和红宝石等宝石，而服装珠宝则指由银合金、水晶和塑料等人造宝石材料制成的配饰。与昂贵的高级珠宝相比，时尚和低价的服装珠宝深受年轻一代的欢迎。而1993年，边女士成立公司时并非如此。虽然服装珠宝使用人造材料，但由于人们对这类珠宝的需求很大，所以它并不便宜。事实上，高级珠宝被认为是主流。为了改变这种趋势，边女士将目光投向了珠宝首饰的设计。





上世纪20年代，著名时装设计师香奈儿大胆设计展示塑料配件，时尚服装珠宝随后进入时尚界。设计是时尚服装珠宝的重要组成部分，最初是自我时尚的一种手段。由钻石等宝石制成的高价珠宝设计受到限制，但是服装珠宝可以使用任何材料，因此有各种设计。为了充分利用这一优势，韩国“INEE”公司每月推出50至60种新产品。当然，单纯的设计并不意味着更好的销售业绩，公司也非常注重产品质量。





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用普通材料单独雕刻闪亮的珠宝是一个复杂的过程，但公司坚持更严格的制造工艺。手工制作、电镀和雕刻、特殊涂层可防止变色，它还采用了防过敏反应的技术。对于韩国“INEE”公司来说，生产需要大量的时间。正是由于这个原因，公司可以打造出更多成熟的产品。韩国“INEE”公司的珠宝首饰店位于首尔东大门旅游购物区，目前经营呈现稳定增长，一直在国内市场推广服装饰品。韩国“INEE”公司荣获由首尔市和首尔商务厅联合主办的“嗨！首尔优秀产品品牌奖”。今年，公司计划通过与流行鞋品牌“Tandy”的授权协议发布其高端产品线。事实上，它的快速增长还不仅仅限于国内市场。





韩国“INEE”公司以创意设计提供最优质的产品。它探索世界各地，以低价购买原材料，生产价格合理的商品，价格在3万至5万韩元之间。目前，公司的主要出口目的地是亚洲，今年将进军美国和欧洲市场。作为行业领导者，韩国“INEE”公司提升了服装珠宝的价值，它们将像高级珠宝一样世代相传。