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土耳其愈演愈烈的经济不确定因素正引发“土耳其风险”。虽然土耳其里拉在8月15日成功反弹，但土耳其与美国之间日益激烈的贸易冲突引发了人们对危机的担忧。今天，我们邀请到了韩国延世大学经济学金正植（音译：김정식）教授，与他共同讨论土耳其危机对全球市场乃至韩国经济的影响。首先，我们了解一下土耳其货币危机爆发的原因。





去年，土耳其经常项目赤字占其国内生产总值的5.5％。土耳其贸易逆差以及政治不稳定性是其国际信用降级并导致当地货币贬值的国内因素之一。从外部因素来看，里拉大跌是由于美国总统特朗普决定针对土耳其钢铁和铝制品加倍征收关税，此举加剧了土耳其的贸易逆差，并进一步恶化其经济。最近，里拉兑美元汇率下跌了约20％。





土耳其货币今年一直在下跌，主要是由于经济因素，如土耳其巨额外币债务和通货膨胀。更糟糕的是，土耳其与美国围绕在土耳其被拘留的一位美国牧师产生的外交摩擦更加剧了里拉贬值。美国政府要求释放这名牧师，但土耳其当局拒绝释放。8月10日，特朗普宣布将对土耳其出口到美国的金属加倍征收关税。随后，里拉大幅贬值，引发了人们对金融危机的担忧，但人们更关注华盛顿方面可能暂停的贸易普惠制。





普惠制是一项美国贸易计划，通过降低出口关税或免除关税来为发展中国家提供贸易优惠。129个国家从这一贸易优惠计划中受益，但在美国贸易逆差不断增加的情况下，特朗普表示美国将更严格地筛选受益国。发展中国家现在担心他们可能难以将产品出口到美国，随后面临经济困难，这样的担忧增加了这些国家资本外流的可能性。





美国已经警告土耳其将考虑将其排除在普惠制名单之外。土耳其大幅上调美国商品的进口关税，将美国汽车关税税率上调至120％，而土耳其法院拒绝释放美国牧师。但如果美国暂停土耳其的普惠制优惠，情况可能会更糟糕，如果一些发展中国家在今年秋季被美国取消普惠制优惠，土耳其危机可能会扩散到其他发展中国家。韩国也在密切关注这一情况的进展。





韩国经济状况不佳，失业率居高不下，经济复苏放缓。目前，韩国仍保持强劲的外部平衡，短期外债大幅减少，经常项目盈余占其国内生产总值的5.5％。这与土耳其经常项目赤字占GDP的5.5％形成鲜明对比。此外，韩国的外汇储备已超过4000亿美元。因此，土耳其货币危机未必会给韩国带来外汇危机。





韩国金融当局表示，土耳其里拉危机对韩国经济的影响有限。韩国和土耳其之间的贸易额微不足道，而韩国的外汇储备达到4020亿美元，是世界第九大外汇储备。短期外债与外汇储备的比率仅为30.4％，韩国连续76个月保持经常项目盈余。2015年国债与国内生产总值的比率保持在43.2％，是经合组织成员国中第七低的。但是，韩国仍应密切关注外汇市场的流动情况。





从经常项目盈余、短期外债和外汇储备来看，韩国被认为有效地遏制了外部风险，但国内经济的长期衰退和高失业率可能导致股价下跌，并可能导致外资流出。除此之外，美国正在上调其主要利率，美元走强，韩元贬值。出于对包括土耳其在内的新兴经济体外汇危机的担忧，外国投资者越来越倾向于无风险资产，可能会将部分资金从韩国撤出。外资流出将导致韩元贬值，这将再次促使外国资金退出韩国市场。韩国应该为其经济可能陷入这种恶性循环的可能性做好准备。





显然受到持续的土耳其货币危机的影响，8月16日，韩国KOSPI指数跌至15个月低点。人们对全球金融市场的担忧加剧了外国投资者抛售韩国股票，在市场上抛售了2.2亿美元的股票，人们寻找无风险美元资产，韩元在贬值，而美元在升值。同样，其他国家的外汇市场仍然不稳定。上周，阿根廷比索兑美元汇率创历史新低，而人民币则创下一年来的新低。印尼和巴西的货币也出现了贬值趋势。随着新兴经济体金融恐慌情绪的不断蔓延，欧洲股市也出现大幅下挫。对于不稳定的全球金融市场，诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼表示，土耳其正在重蹈覆辙，可能出现上世纪90年代的亚洲金融危机。由于土耳其危机，新兴经济体市场低迷可能对韩国经济造成打击，而韩国经济严重依赖出口，应该提前制定适当的对策。