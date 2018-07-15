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国民年金改革

韩国国民年金基金库枯竭期从原来估算的2060年提前到了2057年，为了解决这个问题，韩国政府虽然提出了几种制度改革方案，但均被指责是“治标不治本”。尤其是最近刚刚推出的改革方案遭到了韩国民众的强烈抗议。改革方案主要是通过提高年金保险费、延迟年金领取年龄、延长义务缴纳年限、减少高龄人员的领取金额等方式去减缓年金基金库的枯竭问题，这种只增加缴纳人员负担的方式无疑遭到了人们的反对。青瓦台的国民请愿栏也出现了数百条相关的请愿文。有人甚至表示：“像现在这种一味地延长义务缴纳年限并延后领取年龄的做法无疑是让我们交保险费交到100岁，然后死掉。”也有人表示：“现在这种半强制性的制度让人无法选择，这是恶劣的做法。”对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“就算这个社会发展成很严重的老龄化社会，如果不履行原来的承诺而是擅自更改领取年金的时间和金额，就是一种欺骗。”还有网友说：“照这样的做法，如果下次再出现基金库枯竭的情况，那么政府会不会又说，现在是百岁时代，需要将领取年金的年龄延长到70岁？”





下次再见

8月12日，前来参加“南北韩劳动者统一足球赛”的北韩代表团结束了三天的访问行程，踏上了归程，北韩代表团上一次来韩国参加这个活动还是在11年前。11日，三天的行程中的重要环节，即足球比赛环节在上岩世界杯竞技场举行。除此之外，南北双方的劳动者联盟代表举行了劳动者团体代表会议，对劳动界的各个领域问题进行了交流。这次大赛是自今年4月 27日南北韩领袖在板门店共同发表了《板门店宣言》以后的首个民间交流活动，因此意义也比较重大。大赛期间，南北韩的三个劳动团体也一致表示，为了提前实现统一大业，实践《板门店宣言》是十分重要的。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不必看比赛结果，只看南北劳动者能够如此一致，场面已经非常感人了。”还有网友说：“真的希望能从南北的交流开始，我们一同迈入统一的大门。”





韩人移民55周年纪念碑

为了纪念韩人移民55周年，巴西圣保罗的韩人街树起了一个纪念碑。从去年开始，当地韩人就成立了韩人纪念碑建立委员会，并将纪念碑定为韩国的传统界标“长丞”。这个长丞被命名为“勿离”，在韩语里意为“我们”。此纪念碑的形态为一男一女走路的样子，上方刻有韩语里表示“大韩民国”和“巴西”的子音，象征着韩国人和巴西人相互融合，组成了一个共同体。巴西的韩人移民史始于韩国的日治时期，韩国光复后以及韩战时都有一些韩人移民巴西。为了不忘记祖国，他们还带着故乡的土前往巴西。经过了几十年的不懈努力，韩人终于在巴西站住了脚，在当地各个行业都出现了成功的企业家，为韩流文化进入巴西作出了贡献。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“最开始我们的祖辈移民去别的国家时有多困难，简直无法想象。”还有网友说：“正是因为有当时这些祖辈们的努力奋斗，才会有现在的大韩民国。”