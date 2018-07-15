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公正交易委员会和法务部21日商定部分废除专属告发权，废除专属告发权意味着将进一步加强对违反《公正交易法》的企业的调查和惩罚力度。





所谓“专属告发权”是指公正交易委员会对违反《公正交易法》的非法行为的告发独占权，即只有在公正交易委员会对相关行为进行告发时，检方才可进行调查。韩国从1980年开始实施专属告发权制度，旨在遏止滥用告发权阻碍企业进行经济活动。然而，如果公正交易委员会不对违反《公正交易法》、存在不公正行为的大企业进行告发，也没有其他对违法大企业进行惩罚的有效手段。为了弥补这一缺陷，2014年韩国开始实行告发请求权制度，即向检察院、中小企业厅和调达厅等机构赋予告发请求权，在这些机构要求公正交易委员会进行告发时，公正交易委员会需义务性地对违法大企业进行告发。





废除专属告发权是市民团体一直以来的要求，此前，如果公正交易委员会不对有串通市场价格等行为的企业进行告发，这些企业即可逍遥法外。但如果全面废除专属告发权，市民团体和小股东等亦可行使告发权，有可能损害企业合法利益，尤其是中小企业应对能力较弱，将遭受巨大损失。因此，公正交易委员会和法务部商定部分废除专属告发权，仅废除重大违法行为的专属告发权，包括串通价格、限制供应、市场分割和串通投标等重大串通行为。