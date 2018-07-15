党政决定加大财政力度支援小工商业者和个体户

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党政发布的“小工商业者和个体户支援对策”的主要内容是加大资金援助和减轻因上调最低工资而加重的经营负担。党政表示，此次对策网罗了改善收入和工作岗位环境等实际性方案，直接和间接提供的资金援助高达7万亿韩元以上，且包括改善小工商业者和个体户经营环境和加强竞争力、防止出租人不公正交易以及保护他们的权益等各项方案，将对改善经营环境起到积极作用。





鉴于目前韩国的雇用情况已经到了最恶劣的地步，党政于19日举行紧急会议，发表了工作岗位综合对策。随后，党政又在22日发表了“小工商业者和个体户支援对策”，显示出目前国内经济情况已经十分危急。





文在寅政府推行的三大经济政策方向是收入主导增长、革新增长和公正经济，积极上调最低工资并实行每周最长52小时工作制旨在提高民众收入、减少工作时间、让人们享受休闲生活，从而增进消费、提振经济，以达到增长目的，然而却未能收到实效，低收入层的收入有所减少，工作岗位也大量减少，尤其是小工商业者和个体户因工资负担加重，陷入经营危机，文在寅总统和执政党的支持率因此一路下滑。在野党对政府进行猛烈抨击，认为目前的情况都是政策失败的结果，而大量投入财政只是权宜之计，应从根本上改变政策基调。