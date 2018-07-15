韩政府拟删除《国防白皮书》中“北韩军是我们的敌人”表述

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“北韩政权和北韩军是我们的敌人”是在2010年发行的《国防白皮书》中开始使用的用语。在此之前，《国防白皮书》中对北韩政权和北韩军的表述是“主敌”，国防部在1995年发行的《国防白皮书》中首次记述“北韩军是主敌”。这是因为在1994年进行的南北韩接触中，北韩代表朴英洙（音）宣称“将把首尔打成一片火海”，于是韩国在《国防白皮书》中将北韩称作“主敌”，并一直沿用到2000年。





2000年举行了南北韩首脑会谈，“主敌”这一概念在当时引起了争论。2004年开始，韩国删除了《国防白皮书》中“主敌”一词，而用“直接性军事威胁”和“严重的威胁”等用语替代。后来到了2010年，北韩炮击延坪岛，韩国才又开始使用“敌人”这一词汇。





此次韩国研究删除“敌人”一词是为了落实《板门店宣言》，也是由于北韩已中断核试验和发射导弹，正消除对韩国的直接性威胁。韩国政府一位有关人士表示，正在深入考虑使用其他得以了解北韩军事威胁的词汇或语句代替“敌人”一词。





据悉，2004年和2008年《国防白皮书》中的表述将成为考虑对象。2004年《国防白皮书》中记载说，“北韩将常规军事力量、大规模杀伤性武器和军事力量部署于前方，构成直接性军事威胁”。2008年记载说，“北韩常规军事力量、核导等大规模杀伤性武器的开发与增强、军事力量部署于前方等，对我们国家安全构成直接和严重威胁”。