《漫话国乐》 锄头歌 / 舂米打令 / 回心曲





最近韩流再次受到世人的关注。尤其是大热男团BTS-防弹少年团在全球人气爆棚，正带动全球的韩流大潮继续汹涌。当今的韩流早已超越KPOP、韩剧和电影继续发展，去年在互联网上还出现了以“意外的韩流”为题的文章，对韩流发展进行了分析，一度吸引了世人的目光。当时，西方的一家电商大力推销韩国的锄头，不仅以照片与图片介绍多样的锄头种类，还强调锄头的主要功能，包括松土、除草、播种、收获、挖穴、盖土、中耕、作垄等皆可使用，非常方便。不仅如此，锄头在收割马铃薯这种农作物时也非常有用，用锄头来挖松马铃薯周围的土，才能将马铃薯拔出来，锄头属于万用农具，而且作为园艺用具，适合那些有关节炎的园丁使用。目前，锄头在韩国仍为农民广泛使用，然而在西方人的眼里可以说是既方便又神奇的道具了。说到这里，熟悉锄头的国人可能会觉得很惊奇，西方人连锄头这样基本的农具都没有，怎么种田务农呢？

{音乐1: 西道民谣《锄头歌》/吴福女等人}





自古以来，小巧轻便的锄头就是农活儿必不可少的农具之一，主要用来松土或除草。古时候，每逢农历7月15日中元节（在佛教称之为“盂兰盆节”）之际，农村有一个习惯，叫做“洗锄头”。这时候，庄稼的锄草活儿会告一段落，从此直到秋季收成之前，农民可以享受一段悠闲的日子，于是农家除了找一天将锄头洗干净，还给那些辛勤工作的佣人放一天假，并发放奖金，让佣人好好儿休息，因此这一天还称为“佣人日”。还有，锄草活儿的最后一天，村子里会选出当年农活儿干得最出色的人，并给予“农事状元”的称号，让农事状元骑着牛在村子里游行。在韩国，中元节之际还盛产各种水果与蔬菜，可以说具备了一百种食品，因此中元节又名“百种”。

{音乐2: 劳动谣《舂米打令》/高阳劳动谣保存会}





在韩国，中元节又名“亡魂日”。这一天是祭奠已故父母的日子。韩国也流传着佛陀弟子目连救母出地狱的故事。目连尊者是佛陀的弟子，他不仅极有道心，还孝顺母亲。有一次，思念母亲的目连很想知道已故母亲在极乐世界怎样生活，于是就出家修行，后来得了神通，可目连万万没想到亲眼目睹到母亲在地狱中受苦。他的母亲因为生前天天宰杀牲畜，吝啬贪婪，从不修善，罪孽过多，死后就被打入地狱，受尽苦刑的惩处。目连眼见母亲的情况伤心透了，为了拯救母亲，他在中元节举行盂兰盆会时，亲手准备100多种的饮食供养广大僧众。得力于目连的努力，母亲得以走出饿鬼道，最终进入天堂。目连这段感人肺腑的故事流传至今，而且口口相传，因此佛教的寺院时至今日，每逢中元节会举行盂兰盆会，劝告人们积德行善，孝敬父母。

{音乐3: 《回心曲》/李春羲 }