抓住韩国国民的胃，从健康高品质的大米消费趋势开始

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韩国农林畜产食品部相关负责人表示，日本的大米消耗量如同韩国，每年均呈下降趋势。与此同时，随着小确幸和性价比等消费趋势流行，韩国高品质的食材市场也不断成长。市场潜力巨大，消费力也呈现上升状态。值得注意的是，中高端、高品质的大米基本都是以小包装为主。另外，大米种类多，能够将各个产地不同的大米聚在一处销售，供人们轻松对比品质和价格，也为市场带来了亮点。





韩国一家大型流通企业表示，去年，10KG包装的大米史上第一次销量占比超过了50%，20KG包装的大米销量反而减少了35.3%。配送货物时，原本是配送6袋的10KG包装大米，而如今数量激增，配送10袋。原本是配送8袋5KG以下的小包装大米，现在则增长到了24袋。由此可见，由于单身家庭和双职工夫妇家庭增多，外餐文化逐渐兴起，家中食用大米量远不如前，因此消费者便开始倾向购买小包装大米。因此，大米行业也与时俱进，与消费者呼声同行。另外，消费者对于大米的生产地和品质的考究也是呕心沥血。据了解，全罗北道地区为了促进大米高品质化发展，将全面开通高品质大米的流通系统，并投资了77亿韩元在水稻干燥和储藏设施上。京畿道地区表示，为了供应优质又安全美味的大米，今年将在大米生产基地投资160亿韩元。相关负责人还告诉我们，不仅要考虑消费者的喜好，选择优质大米销售，还应具备严格的生产和流通管理系统。在购买大米时，可提供准确的产地信息、生产时间等，让消费者买得放心，吃得放心。





<前沿视线>

解读当下受欢迎的“有风度的乔迁新居礼物”趋势

乔迁搬新家是一件值得庆祝的事情，庆祝朋友乔迁一般要前往家里拜访祝贺并送礼物。以前消费者们会选择火柴或蜡烛作为礼物，寓意温暖照亮新房。随着时代的变化，能深获人心的礼物趋势也有所改变。近来人们喜爱选择无火香薰和花盆植物作为乔迁新居礼物。首先，无火香薰作为由香水发展而来的室内加香用品，采用化学性的原理，在瓶中装入挥发性比较好的液体，进而挥发到空气中，保持室内空气的清新，使人从内心感到一种满足和愉快感。第二，花盆植物也是当下流行的乔迁新居礼物之一。花的种类繁多，花语各种各样。众多的花语成为了大家送花的理由。另外，众多植物中坚强又好养的多肉植物代表着“宽容”，也象征着“永恒的爱情”，在新人眼里也非常受欢迎。





乐天购物使用可分析购物趋势的人工智能机器

从今年9月份起，乐天购物将通过智能音响，使用LO.S.A人工智能机器人为消费者提供百货店购物信息，目标是希望在持续性的高度发展下，可将LO.S.A作为市场流通界代表性的人工智能工具。LO.S.A了解百货店内有关服装、食品、生活等所有商品的信息，可为消费者推荐定制型商品。同时，也为百货店的线上和线下用户提供即时回复，态度亲切自然。与基本搜索关键词的AI购物小帮手不同，LO.S.A与IBM Watson 技术平台相联系，收集顾客的购买记录、消费行为特征、关心商品等信息，积累数据并分析后，便可一一为顾客推荐最佳商品。乐天百货店为了减少顾客和LO.S.A 在沟通过程中的不便，表明将持续改善对话功能，多多增加顾客和LO.S.A之间的互动交流。





推出符合 “小食”流行趋势的新餐具

世界著名的厨具用品品牌Corelle Brands(康宁餐具)前不久在市场上推出了新款小型餐具，迎合韩国传统饮食文化，供人们享受韩国食品美味。康宁餐具以专业的技术和经验为基础，经过了5年的研究开发，终于在今年完成并上市了此款极其具有韩餐代表性象征意义的小餐具。对比普通餐具的话，容量减少了60%，大约有118毫升。虽容量减少，但空间活动性大，正符合当下向往极简生活消费者的需求，恰到好处。同时韩餐量小而种类多的特色也让这款小型餐具显得更合适不过。