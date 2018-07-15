许益范特检组决定不延长Druking案调查期

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许益范特检组决定放弃延长Druking一案的调查期有三个原因：第一，此前的检警调查不到位，主要证据已不复存在。第二，执政党等政治圈的施压与牵制。第三，特检组并未能彻底做好调查工作。





第一和第二项原因是在特检组成立之前就已预见的，因此特检组必须展现非凡的调查能力，突破面临的种种困难，但特检组却过于依赖Druking的供词，Druking多次变更其供词，扰乱了调查方向。庆南知事金庆洙的逮捕令申请被法院驳回，委托Druking推荐自己为韩国驻大阪总领事的某律师的逮捕令申请也被驳回，显然，特检的调查结果并未获法院认同。此外，特检的调查还因正义党议员鲁会灿自杀而受挫，鲁会灿涉嫌收取贿赂，但和Druking事件并无很大关系，在庆南知事金庆洙的逮捕令被驳回后，特检组被指责为所谓的“政治特检”，大为削弱了其调查力量。





Druking事件是指使用Druking笔名的嫌犯金某非法捏造网上留言事件。去年大选前后广范围的网上非法留言被认为是有组织的捏造舆论。但是，检警对此案的调查并不彻底，特检组也未能明确查清事实。