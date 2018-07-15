南北韩时隔2年10个月重启离散家属团聚活动

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南北韩离散家属时隔2年10个月再次进行了会晤。





8月20日至26日在金刚山进行的离散家属团聚活动分两轮举行，韩方离散家属与北韩亲属会面的首轮团聚活动从8月20日开始进行了三天。朴槿惠政府时期因北韩接连进行核试验与导弹试射而未能举行离散家属团聚活动，但是今年年初以平昌冬奥会为契机，北韩特使团访问韩国，之后南北韩举行首脑会谈，就重启离散家属团聚活动达成一致，并最终商定8月20日至26日分两轮在金刚山举行离散家属团聚活动。当初，南北韩敲定双方各选100人参加离散家属团聚活动，但是韩方只有89人参加首轮团聚活动，11人因健康等原因放弃团聚。不论如何，19日在束草会合的韩方离散家属于20日上午8点30分许从高城乘坐大巴车前往金刚山。此前，韩方技术人员以一个月的时间完成金刚山会面所和宿舍等设施的维修工作，使首轮离散家属团聚活动得以顺利进行。89位韩方离散家属及照顾他们的随行家属197人和北韩的家属185人进行会面的金刚山会面所顿时变为一片泪海。





第一天的集体会面和欢迎晚宴结束后，第二天传来了令离散家属们欣喜的好消息。第二天可说是本次活动的精华所在。离散家属们进行了单独会面。他们在酒店客房里吃着盒饭无拘无束地开怀畅谈，并被告知最后一天的会面时间从原来的2小时延长到3小时。也就是从上午11点到下午1点延长至上午10点到下午1点，共进行3个小时。





与过去相比，第21次南北韩离散家属团聚活动不太带有政治色彩，且尽可能为离散家属们着想。3天2夜、6次会面的时间虽然从11小时延长至12小时，但是22日下午1点28分，南北韩离散家属不得不怀着依依不舍的心情洒泪告别，韩方离散家属们就这样踏上了归程。





参加此次团聚活动的89名韩方离散家属中，三分之一为90岁以上的高龄者，因此此番归返后可能再也不能跟北韩的亲属会面了。随着时间的推移，第一代离散家属年事渐高，并有很多人离开人世。在本次团聚活动中，父母与子女会面的只有7位，与兄弟姐妹会面的也只有20多位家属，其余都是与从未见过面的侄子、侄女、外甥、外甥女进行会面，这真是令人哀伤的事情。因此，南北韩必须通过团聚活动的常态化和规模化，让第一代离散家属们都能在有生之年与直系亲属进行会面。





1988年开始向统一部提出会面申请的韩方离散家属有13万2000多人，其中已有7万5000多人离开人世，在世的5万6000多人当中，约1万2000人超过90岁。因此，我们期待在即将举行的南北韩首脑会谈中，除无核化问题外，还能就离散家属团聚活动的常态化和规模化问题进行磋商。