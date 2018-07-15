2002年北韩体育代表团和拉拉队参加釜山亚运会

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本月18日，雅加达-巨港亚运会正式拉开了帷幕。16年前的釜山亚运会，在这45亿亚洲人的体育盛会开幕式上，南北韩运动员们挥舞着“韩半岛旗”共同入场，向全世界展现出和平的意志。这是南北韩超越体制和理念，首次共同入场的亚运会。





2002年6月29日，在韩半岛西部海域上发生第二次延坪海战而使南北韩关系急剧恶化。对此，北韩表示遗憾，并提议举行南北韩部长级官员会谈。韩国接受北韩提议后，双方于8月12日至14日在首尔举行第七次南北韩部长级官员会谈，并就北韩参加釜山亚运会达成一致。这是北韩首次决定参加在韩国举行的国际赛事，并表示除体育代表团外，还将派遣拉拉队为南北韩运动员加油助威。参加18个大项角逐的300多名北韩运动员于9月23日和27日分两批抵达金海机场，承载370多名北韩拉拉队队员的“万景峰号”游轮则于9月28日驶入了釜山多大浦港。2002年釜山亚运会因北韩体育代表团首次来到韩国，除了北韩运动员以外，承载北韩拉拉队的“万景峰号”游轮停泊在釜山多大浦前海，且北韩拉拉队队员为南北韩运动员加油助威而具有极大的意义，并给韩国人民留下了极为深刻的印象。其实，釜山亚运会在开幕以前，没有受到韩国人民多大关注，但是北韩体育代表团和拉拉队抵达釜山后，顿时提高了人们对釜山亚运会的关心程度。





1957年，北韩奥林匹克委员会提议组建南北韩联队出战国际体育赛事后，南北韩多次举行体育会谈，直至上世纪90年代初才取得突破性成果。1991年，南北韩组建联队参加世界乒乓球锦标赛和世界青少年足球赛。2000年举行历史性的第一次南北韩首脑会谈，并发表《6.15共同宣言》后，南北韩在那一年举行的悉尼奥运会开幕式上共同入场，2002年北韩体育代表团和拉拉队为参加釜山亚运会首次踏上韩国领土，为南北韩体育交流铺平道路。2002年9月29日，釜山亚运会拉开了盛大的帷幕。在当天的开幕式上，南北韩运动员们挥舞着“韩半岛旗”共同入场的情景给人们带来莫大感动，6万多现场观众给予如雷般的掌声和欢呼声。南北韩柔道英雄——洛杉矶奥运会男子柔道金牌得主、现韩国东亚大学教授河亨柱和亚特兰大奥运会女子柔道金牌得主桂顺姬一道点燃圣火时，开幕式的和平氛围达到了顶点。开幕式结束后，2002年釜山亚运会正式进入为期16天的赛程，来自亚洲44个国家和地区的9900多名运动员展开激烈的角逐。在南北韩运动员出赛时，由吹奏乐团和艺人组成的北韩拉拉队无不前往加油助威，营造和谐氛围。年轻貌美、动作整齐划一且绚丽夺目的北韩拉拉队演出成为釜山亚运会期间的热议话题。此外，韩国拉拉队与观众也同北韩拉拉队一道为南北韩运动员加油助威，将釜山亚运会升华为南北韩和谐、和平的庆典活动。南北韩将加油歌定为《我们的愿望是统一》、《故乡之春》等歌曲。此外，手中挥舞着“韩半岛旗”高喊加油。没想到南北韩拉拉队很快就融为一体，令人感动，这足以证实我们是血脉相通的同一民族。2002年釜山亚运会是将南北韩合二为一，为实现韩半岛和平统一作出努力的体育赛事。





2002年10月14日，釜山亚运会成功落下帷幕。北韩体育代表团从女子举重运动员李成姬获得首枚金牌到女子马拉松运动员咸凤实在闭幕式前获得的金牌，在釜山亚运会上，以9枚金牌、11枚银牌、13枚铜牌的成绩排名第9位，韩国收获96枚金牌、80枚银牌、84枚铜牌，排名第二位。亚运会闭幕第二天，在釜山多大浦港举行了北韩拉拉队欢送仪式。即将别离之际，北韩拉拉队同前来送别的韩方人士一道合唱《故乡之春》、《阿里郎》等歌曲，表露出依依惜别之情。





南北韩通过体育交流组建联队、共同入场，表现出合一的面貌，拉拉队也是如此。这让韩国民众重新意识到南北韩人民是血脉相通的同一民族，并对南北韩和平统一寄予期待。总之，南北韩体育交流能为韩半岛和平统一铺平坚实的道路。体育能使南北韩人民心心相连、和谐相处，而南北韩最近组建女篮、龙舟、划艇联队出战雅加达-巨港亚运会，因此我们期待南北韩通过持续不断的体育交流，为韩半岛和平统一营造良好环境。