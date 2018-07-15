酷暑中的韩国购物-反季销售

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(TRENDLAB506公司生活方式发展趋势调研及咨询)





购物是人类永远津津乐道的话题。近些年韩国购物成为购物族们的一个乐趣。酷暑的韩国依然吸引着无数购物狂们的脚步。有请时尚专家杨亚丽为我们介绍酷暑中的韩国反季销售。





ⓒ KBS

南：请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

杨：我是杨亚丽，来自广东深圳。目前在韩国企业TRENDLAB506里从事趋势战略相关的工作。主要内容就是有关消费者衣食住行等生活方式变化和趋势发展的分析，为企业咨询战略和趋势发展

南：韩国购物都有哪些魅力呢？

杨：韩国购物抓住了东方和西方人的消费心理和需求，主要购物圈有：东大门、明洞、南大门、江南等，在路边店、地铁商店购买商品时也可以和店主讲价，这一点许多国外朋友都喜欢。购物种类多，美妆、服装、电饭锅、三星手机等电器、人参等传统食品。还有亚洲最大的仁川机场免税店和首尔市内免税店，以及首尔郊区京畿道的各大奥特莱斯。





ⓒ KBS

南：不同的季节里有不同的关注点吗？

杨：韩国四季分明，韩国流通市场根据中国的季节和节日进行商品促销和优惠。比如在即将要来临的中秋节，乐天超市已提前一个半多月在进行中秋商品预售，价格比平日优惠了许多。

南：夏天的韩国奇热无比，可是商场里却在热卖羽绒服等反季销售，里面有哪些购物的窍门呢？

杨：今年韩国的夏日遭遇了“百年极热”，但是依然在百货店里热卖羽绒服、毛皮大衣等冬日衣物。消费者可以乘着热卖打折，提前准备高价的冬季衣物。

南：能介绍一下韩国人购物的秘诀吗？

杨：韩国人不同的人有不同的消费观，但总体来说消费比较理性，注重品质和性价比。