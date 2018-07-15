韩国低收入阶层收入降幅创新高 专家剑指政府政策负效应

ⓒKBS News

“富益富，贫益贫”，韩国收入两极分化进一步加深社会担忧。韩国政府将其原因归咎于老龄化和经济不景气，而经济专家则认为最低工资的快速上调才是罪魁祸首。





韩国政府认为老龄化是导致贫富差距拉大的首要原因。今年韩国第一收入阶层人口中就业率低且收入低的老龄人口占比较去年有所增加。所谓第一收入阶层是指处于收入下游20%的人群。具体来看，第一收入阶层中，70岁以上的老龄人口占比由去年同期的35.5%上升至41.2%。而且此次抽样调查的规模也有所扩大，另外为了抽取调查样本，人口普查的基础数据由2010年变更为2015年，从而更加明显地反映出老龄化的影响，因此应该谨慎地与去年进行直接对比。此外，政府认为就业低迷也是导致贫富差距拉大的重要原因。第一收入阶层中有不少人从事批发零售、住宿餐饮业工作，这些行业对日工的需求减少。而处于收入上游20%的人群即第五收入阶层收入提高幅度大且就业率增加，从而出现总体收入上涨的情况。政府认为，以上原因导致了收入差距拉大。在此分析基础上，需通过创造优质就业岗位改善收入分配不均衡现象。





相反，经济专家指责称以上分析并不准确。许多专家指出，政府的分析并不能完全解释收入分配形势恶化的现象。专家认为，比起以上因素，过快上调最低工资和缩短工作时长给第一收入阶层带来了巨大冲击。政策的急速变化加之刻板的执行导致其效果适得其反，反而让低收入阶层雪上加霜，这实际上是政策的失败。专家强调，上调最低工资和缩短工作时长的政策有必要迅速调整轨道。预计上调最低工资导致低收入阶层陷入困境的讨论将更趋白热化。