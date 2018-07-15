蓬佩奥将携新搭档访问北韩 无核化进程或迎来突破

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美国国务卿蓬佩奥继上次访问北韩“空手而归”后，即将于下个星期第四次访问北韩，这有望成为北韩无核化进程的分水岭。值得注意的是，新上任的美国对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根也将一同访北。他将在对北韩实务谈判中担任前线指挥官的角色。





美北首脑会谈在蓬佩奥第三度访问北韩却未取得任何进展后一度陷入停滞不前的状态。因此，此次蓬佩奥访北可以视为找到了突破口。即便达不到该预期，蓬佩奥此次访北也展现了美北双方努力寻找突破口的强烈意志。值得注意的是，联合国大会和计划在平壤召开的第三次南北韩首脑会谈都将于9月举行。蓬佩奥此次访北正值上述大型外交活动举行前夕，因此更加受到各方关注。据分析，不排除举行美北首脑会谈或韩美北三方首脑会谈的可能。借助此次联合国大会的机会，《终战宣言》也有望取得具有划时代意义的进展。如果《终战宣言》得以推进，也意味着北韩无核化进程会取得重大突破。





此外，美国任命福特汽车副总裁斯蒂芬•比根为新任对北韩政策特别代表也备受瞩目。自今年2月前任特别代表约瑟夫•尹卸任后，这一职位就一直处于空缺状态。比根是在美国白宫以及参议院、众议院都有着丰富经验的资深外交人士。他曾是小布什政府国家安全事务首席运营官（COO）。今年3月，特朗普政府也曾推荐他接任国家安全事务助理赫伯特•麦克马斯特的职位。蓬佩奥和比根这一全新搭档访问北韩会带来哪些成果，成为焦点。比根针对北韩无核化表示：“问题并不简单，解决起来也很艰难。”他还强调了最终、可完全验证的无核化(FFVD)。