韩国《2018国防白皮书》将删“北韩军为敌”表述

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韩国国防部正在就每两年发行的《国防白皮书》中删除“北韩政权和军队是我们的敌人”表述进行讨论。对此，自由韩国党、正未来党等在野党认为，将国军用于政治民粹主义的手法为时尚早，对政府的这一言论表示强烈反对。分析认为，政府此举旨在积极落实4月27日南北韩首脑会谈成果文件《板门店宣言》约定的“全面停止敌对行为”的后续措施。





在国防部2016年发布的《国防白皮书》中，将北韩核武器、导弹等大规模杀伤性武器、网络攻击和恐怖袭击视为对韩国安保的最大威胁。只要威胁持续存在，那么其执行主体北韩政权和北韩军队就是韩国的敌人。政府相关人士表示，在对外发行的政府公开文件里将北韩军队列为敌人与《板门店宣言》中停止敌对的内容相矛盾，因此政府正在考虑用“军事威胁”等措辞代替“敌人”的方案。同时，国防部也考虑删除每五年发行的《国军精神战斗力教育基础教材》中的“正在威胁我们的敌人”这一表述。





韩国曾有删除“敌人”表述的先例。在2004年和2008年发布的《国防白皮书》中，均将“敌人”替换为“军事威胁”。2004年发刊的《国防白皮书》中采用了“北韩将常规军事力量、大规模杀伤性武器和军事力量部署于前方，构成直接性军事威胁”的措辞。2008年的《国防白皮书》中指出“北韩常规军事力量、核导等大规模杀伤性武器的开发与增强、军事力量部署于前方等，对我们国家安全构成直接和严重威胁。”





此前，韩国政府也曾将北韩视为“主敌（主要敌人）”。在1994年举行的第8次南北韩工作会晤中，北韩代表朴英洙宣称“将把首尔变成火海”。1995年，韩国首次在《国防白皮书》中使用“北韩军队是主要敌人”的表述，并沿用至2000年，2004年起删除这一表述。韩国再度将北韩军队视为“敌人”是由于2010年北韩军队炮击延坪岛，同年发行的《国防白皮书》开始使用“敌人”的表述。

韩国政府评价称，2016年将北韩军队视为“敌人”表现出政府认为北韩对国家持续造成威胁。随着北韩停止核试验和试射导弹，并与美国展开协商，一定程度上消除了对北韩的不安情绪。但有声音指出，虽然北韩与韩美进入对话局面，但北核及导弹威胁依然存在，因此应持续将北韩军队视为“敌人”。也有观点认为，若北韩发起挑衅，那么理所当然是韩国的“敌人”，因此需在对外文件上作出明示。