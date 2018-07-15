南北韩举行第21次离散家属团聚活动

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第21次南北韩离散家属团聚活动从20日起举行。 这是南北韩时隔2年10个月再度举行离散家属团聚活动，也是双方落实两国领导人4月27日板门店会谈时签署的《板门店宣言》的重要一步。





参加第一轮活动的89名韩方离散家属和197名随行家属在金刚山与北韩离散家属相见。韩方家属20日上午从江原道束草乘坐大巴前往北韩金刚山。在酒店稍作休息后，南北韩离散家属的第一场集体会面从下午3时起在金刚山酒店进行，失散至少65年的南北韩亲人在金刚山进行了两个小时的会面。当晚，北韩举办了欢迎晚宴。21日，南北韩离散家属在金刚山酒店进行了2个小时的单独会面，并在客房内共进午餐1个小时。下午3时，双方再度进行2个小时的集体会面。第一轮活动的最后一天22日，南北韩离散家属进行了2个小时的告别会面并共进午餐，随后结束三天两夜的行程，韩方家属于当天下午返回韩国。参加第二轮活动的北韩离散家属24日至26日前往金刚山，以同样的流程与韩方亲人见面。





虽然得以参加本次活动的离散家属仅占全体离散家属的极少数，但本次活动仍具有重要的人道主义意义。从南北韩关系层面来看，举行南北韩离散家属团聚活动进一步落实了两国领导人4月27日板门店会谈时签署的《板门店宣言》，因此也具有意义。通过本次活动，双方不仅增强了互信，还让南北韩关系之路更加宽阔。





尽管如此，解决离散家属问题仍有很长的路要走。1953年韩国战争停战后，半岛一直处于分裂状态。65年过去，分隔两地的离散家属老龄化问题加剧，还未见到亲人便遗憾离世的人呈几何级增长态势。据红十字会发布的数据显示，截至今年5月底，在13万2124名登记在案的离散家属中，已有75234人离世，仅剩下56890人健在，其中70岁以上的高龄家属占比逾85%。有幸参与南北韩离散家属团聚活动的家属不过200人，以这种方式让全部的离散家属都能相见并不实际。虽然目前双方已经举行了20余次团聚活动，但仅2000多名韩方家属如愿与北韩亲人会面。有声音呼吁，南北韩应常设会面场所、允许书信往来和视频通话，并进行离散家属生死确认。也有人指出，南北韩离散家属团聚本应是单纯的人道主义问题，与政治无关，但事实并非如此，希望南北韩政府采取正确和积极的态度。