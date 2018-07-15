韩国陷“就业困局” 政府发布对策

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韩国执政党共同民主党、政府和总统府青瓦台决定增加明年度就业预算，增幅高于今年。同时，还决定对今年的工作岗位和追加预算执行情况进行检查，加快出台规模达4万亿韩元的财政一揽子政策。





韩国统计厅17日发布的《2018年7月雇佣动向》显示，7月韩国就业人数为2708.3万人，同比仅增加5000人，这是2010年1月以来的最低水平。从今年各月新增就业人口来看，2月为10.4万人、3月为11.2万人、4月为12.3万人、5月为7.2万人、6月为10.6万人，这些数值与去年月均新增31.6万人形成鲜明对比。从各行业来看，7月制造业就业人口减少12.7万人，减幅达2.7%。统计厅分析认为，韩国对外出口虽持续向好，但过度依赖半导体，受重组影响的船舶和汽车行业出口形势不容乐观。在此情况下，制造业就业人口跌幅环比持平。另外，项目设施管理及租赁服务业、教育服务业就业人口也大幅下降。卫生及社会福利服务业、信息通信业、金融和保险业、公共行政和国防以及社会保障行政业等领域的就业人口有所增加。





新增就业人口仅为5000人意味着韩国已陷入“就业困局”。文在寅政府成立1年半来，已先后投入超过50万亿韩元用以刺激就业，最终未取得预期效果。业界普遍认为，大幅上调最低工资是导致新增就业人口减少的主因。大幅上调最低工资严重影响了个体户和中小商户收益，工作岗位急剧减少。但执政党共同民主党将原因归咎于可生产人口减少、部分产业重组、前政府时期经济增长潜力萎缩等结构性问题。而大多数声音认为，除国内外因素影响外，韩国新增就业人口低于1万人说明政府实行的相关政策宣告失败。

为扭转日趋严峻的“就业困局”，韩国政府、执政党和青瓦台19日举行紧急会议，决定大幅扩大明年度工作岗位相关预算，为刺激就业出谋献策。党政青决定，尽快编制今年的工作岗位相关预算和追加预算，加快投入4万亿韩元的财政一揽子政策。今年的工作岗位预算已超20万亿韩元，比前一年增加12.6%。在此情况下，党政青将进一步上调明年度预算。但有观点指出，通过财政政策解决就业问题存在局限性，政府的这一做法并非明智之举。此外，韩国副总理金东兖和青瓦台政策室长张夏成在就业问题上存在的分歧也备受瞩目。金东兖表示政策有变化的可能，而张夏成则主张希望国民再给政府一些信任和期待。