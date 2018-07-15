清除血管内垃圾吃什么好

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现代人吃的油腻，再加上一些不良的生活习惯，很多人都有心血管疾病。血管就像人的脸一样，需要经常清洁，不然就容易“长斑”，它们会使血管加速老化，甚至导致全身的衰老，如果在血管的某些位置形成，就相当于在大脑装了一个“定时炸弹”。这里说的“斑”就是我们常说的血管斑块了。它在我们血管里面就像是高速路上的一颗石头，不仅影响“交通”，还可能引发动脉粥样硬化，严重的话，还可能导致血栓形成，严重危害身体健康。有些食物对清除体内血管内垃圾有不错的效果。

1、海带。海带含有非常丰富的胶质成分，可以很好地将人体内部的放射性废弃物排出体外，从而减少血液里面的有毒物质，降低放射性疾病的发病率。﻿

2、绿豆汤。绿豆汤可以提升人体正常新陈代谢的速度，清除身体内部的有毒物质。

3、猪血汤。猪血汤里面含有非常丰富的血浆蛋白，在胃酸和消化系统里面被分解以后，可以产生一种对身体有益的物质，这种物质在进入肠道后会发生化学反应，将食物转化成人体不可吸收的物质排出体外。

4、荞麦。荞麦里面的赖氨酸可以有效维持血液的健康，它还含有非常丰富的维生素b1和b2，可以很好地促进新陈代谢，提升血液循环的速度，改善高血脂的症状。天然荞麦茶也被称为血管清道夫，里面含有丰富的蛋白质以及矿物质元素，还有多种人体所需的生物活性物质，可以起到通便润肠、抗衰老、平衡人体机能的作用。

5、洋葱。洋葱含有前列腺素，可以很好地帮助高血脂患者守护血管健康，有效降低血液的粘稠度，帮助血管扩张。﻿

6、蓝莓。蓝莓不但可以保护血管健康，保证血管不被有害物质侵害，还具有抗氧化作用。可以增强血管的弹性，改善血液的循环系统，有效抵制炎症和过敏症状出现。

7、大豆。大豆含有非常丰富的卵磷脂，可以有效地降低血液里面的胆固醇颗粒，通过血管壁来降低血里面的胆固醇，改善血液的浓度和粘稠度。

另外有两个简单的饭后清除血管垃圾的方法。一，转脚腕。坐在凳子上，然后脚尖着地，以脚腕为轴进行转动，每次转三十秒，早晚各一次，洗澡后做这个动作效果更佳。我们都知道脚踝处是有很多穴位的，脚踝也是气血运行的枢纽，所以经常进行转动可以起到刺激穴位和经络的作用，促进血液的流通，也能简洁的刺激到足踝旁边的经血，对胃、心、肾病有很好的防治帮助。

转膝。站在地上或者坐着，双脚并拢，然后双手按住膝盖，顺时针转30圈，然后再逆时针转30圈，反复做两次。转膝有助于增强腿部肌肉的力量，延缓腿部衰老，而且可以帮助降低静脉压和促进血液的循环，避免下肢镜面曲张的出现。





（文中窍门来自张艳秋听友）