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在韩国，随着智能手机的普及，赌博、推销等各种各样的骚扰电话与骚扰短信也应运而生。据免费屏蔽应用软件WHO WHO的调查资料显示，今年1月至6月，下载该软件的手机用户举报的骚扰电话与骚扰短信共有814.8万件，按照电话种类来分，关于非法游戏与赌博的骚扰电话与短信最多，达230.9万件，占28%。尤其是这种骚扰电话较去年同期翻了一番。其次是贷款电话（159.4万件），推销电话（943万件）排在第三位。此次调查还发现，骚扰电话在下午2-4点来电最多，占22%。





由于韩国还没能依法完全制止骚扰电话，移动通讯公司也尚未提供相关服务，因此“WHOS CALL”、“WHO WHO”等很多屏蔽骚扰电话的免费应用软件陆续推出，深受手机用户的青睐。手机用户只要下载屏蔽APP，当用户拨打或接听电话时，在手机屏幕上就会显示来电者或来电公司（不在用户通讯录中的）的信息，用户不仅可以将来电的号码标记为骚扰电话，以免日后再受到其骚扰，还可以将其举报为骚扰电话号码。





在韩国有一种最简单的屏蔽骚扰电话的方法。政府下属的公正交易委员会开设了相关网页（www.donocall.go.kr）,手机用户在这里只要经过一道确认个人信息的程序，就可以查询骚扰电话的来电公司名称，举报骚扰电话号码，并且还可以申请自动屏蔽服务，从此就可以不必接到骚扰电话了。还有，手机用户也可以通过韩国互联网振兴院特服号码118举报骚扰者的电话号码。





另外，在韩国，如果人们打恶意骚扰电话或虚假举报电话给112警察局或119消防队，阻碍国家工作人员执行公务，根据犯罪轻重，最重被处以60万韩元以下罚款或拘役。根据《刑法》，最重被处以5年以下的有期徒刑或1千万韩元以下的罚款。