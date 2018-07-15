演员柳和荣遭遇恋爱暴力？ 经纪公司称无从表达立场

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日前，演员柳和荣陷入与电视人LJ相恋并遭受暴力的风波，引发大众关注。





24日，柳和荣经纪公司负责人在接受采访时首先表示“这是演员自己的私生活，经纪公司不可能全都知道。目前，柳和荣正在拍摄连续剧《beauty inside》，这次的事可能需要跟演员详谈之后，才能发表公司方面的立场。”





8月23日凌晨，LJ在自己的Instagram上公开了多幅与柳和荣在一起拍摄的私密照片和视频，这些照片包含柳和荣的日常照以及旅行时的模样。同时，其还上传了与柳和荣的短信聊天记录，主张柳和荣是自己的女朋友。然而柳和荣的经纪公司方面却给出了不同的回应。经纪公司称柳和荣和LJ并非恋人关系，只是非常要好的兄妹关系，“并没有像LJ所称的交往了两年，虽然有好感，互相接触了一下，但是自然而然地就疏远了，并没有发展为恋人。”然而雪上加霜的是，柳和荣在接受媒体采访时表白心迹称“因为有好感，所以对于二人的关系慎重地考虑过。然而没过多久，LJ潜在的暴力性和偏执就展露了出来，想要整理二人的关系，每当这个时候，LJ就会以绝食和自杀来要挟。”值得一提的是，柳和荣还透露，LJ曾于22日闯入自己家，抢走手机，导致自己只能拼命尖叫来防御。而LJ方面则全面否认这一事实。