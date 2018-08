ⓒ YONHAP News

BTS(防弹少年团)的最新主打曲《IDOL》MV于24日下午6时公开,24小时内,YouTube点击数即达到5626万,领先之前的最高纪录——美国女歌手泰勒·斯威夫特的《Look What You Made Me Do》的4320万, 创下YouTube一天点击量新纪录。





《IDOL》MV的点击量在公开4个多小时后便突破1000万,6小时35分时破2000万,9小时52分超3000万等,作为韩国歌手连创最短时间YouTube点击量的新纪录。





不仅如此,这首歌正在席卷海内外音乐市场,除了横扫韩国各大音源榜首位外,还摘得66个国家iTunes“Top Song”的冠军宝座。新专辑《Love Yourself 结‘Answer'》也在全球65国iTunes“Top Album”夺冠。