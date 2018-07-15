Super Junior-D&E新专辑大卖 华语圈反响尤其热烈

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由Super Junior成员东海和银赫组成的小分队Super Junior-D&E日前发行第2张迷你专辑回归歌坛。

主打歌《’Bout You》是一首Trap、嘻哈曲风的歌曲，融入长笛音色，听来清凉感十足。成员银赫亲自创作说唱部分，歌词内容讲述的是男生对女生一见钟情后的告白。除主打歌外，专辑还收录了《RUM DEE DEE》、《夏夜》等多首曲风多元的歌曲。

新专辑发行后，立刻在国内外掀起热烈反响。主打歌《’Bout You》发行第2天，便成为台湾地区最大音乐网站KKBOX K-POP冠军歌曲，另外，在中国虾米音乐中，同时登顶韩国音乐榜以及综合音源榜，并持续3天排名第1。

Super Junior-D&E新专辑《’Bout You》的3个版本——D&E版、东海版、银赫版，在唱片销售网站“Shinnara”中分别排在8月第3周榜单的第1、3、4位，时隔3年零5个月回归，依旧获得了歌迷的强力支持。

另外，《’Bout You》一经发表，便成为印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、阿联酋、越南、阿根廷、危地马拉、文莱以及中国香港、澳门、台湾等全球15个国家和地区iTunes综合专辑榜单的冠军。

目前，Super Junior-D&E正在以歌曲《’Bout You》进行打歌活动。