孝琳“超高速更新” 新歌《BAE》为夏天收尾

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刚刚完成solo三部曲的孝琳，日前再次发行新歌《BAE》，MV也同时公开，“超高速更新”让歌迷十分惊喜。

新歌《BAE》是由韩国著名音乐人二段横踢进行创作，歌曲延续了稍早前的新歌《SEE SEA》的Funny节奏，也是一首有着强烈节奏感的流行曲风歌曲。

歌曲中，孝琳采用十分简洁、清凉的演唱方法，使人印象深刻。歌曲的舞蹈也再次成为关注焦点。孝琳曾在之前的作品《Dally》中展现了高跟鞋舞，在《SEE SEA》中展现沙滩舞，而此次《BAE》中，孝琳则是站上桌面，为歌迷带来了一段轻快地Table Dance，相较于之前的性感，《BAE》的舞蹈则更多展现了孝琳活泼动感的一面。

《BAE》的MV远赴美国洛杉矶进行拍摄，公司与当地实力团队进行合作，使得整支MV十分具有异国风情。MV开场时的男舞者，也是在当地通过选拔而组成的舞蹈队伍，也让MV更加具有画面质量。

今年年初至今，孝琳依次发行了《To Do List》、《Dally》以及《SEE SEA》3首歌曲，成功完成solo三部曲计划。为了感谢歌迷的支持，此次特意追加发行了新歌《BAE》，用轻快的旋律伴随歌迷度过夏天的尾声。