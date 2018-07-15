TWICE即将发行首张日文正规专辑 日本巡演门票售罄

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TWICE即将举行的首次日本Arena巡演所有门票均已售罄，显示出其在日本的超高人气。此次命名为“BDZ”的巡演，是为纪念即将于9月12日发行的TWICE首张日文正规专辑《BDZ》而举行的。

此次巡演将在日本4座城市共举行9场演出，分别为千叶（9.29~30）、爱知（10.2~3）、神户（10.12~14）以及东京（10.16~17），另外，应日本歌迷强烈要求，临时加开名古屋演唱会。包括名古屋演唱会在内，所有演唱会门票已经全数售罄，TWICE在日本的演唱会票房号召力再次使人惊叹。

TWICE与去年6月正式在日本出道，仅用1年多时间便能举行全日本arena巡演，成为佳话。

《BDZ》是“bulldozer”的缩略语，歌曲表达出即使眼前有再高再大的墙壁阻挡，也会想推土机一样将其击碎。歌曲有JYP娱乐老板朴振英亲自作词作曲，成为又一话题。朴振英介绍：“将《BDZ》打造成加油歌的风格，可以让歌迷ONCE和TWICE大合唱，并一起跳舞。”

早在17日，TWICE方面便已提前公开了《BDZ》的音乐和MV。音源发行后，与21日登顶日本Line Music榜单，同一天，歌曲MV点击量也突破800万。

TWICE首张日文正规专辑《BDZ》共收录10首歌曲，9月12日正式发行，发行后随即开启日本巡演。