Somi离开JYP 新女团申柳真站C位

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曾以JYP练习生身份参加《Produce 101》第1季并最终成为I.O.I成员之一出道的Somi，日前决定离开JYP，结束专属合约。

JYP方面通过官方渠道表示：“通过协商，决定终止与艺人Somi的专属合约。真心感谢大家一直以来对艺人的支持。”

JYP明年将推出全新女团，按照原计划，曾在《Produce 101》第1季中获得冠军的Somi将会是团队中的重要人物。然而Somi的离巢，让情况发生微妙变化，除了对Somi今后的发展方向的关注外，大众也十分关心JYP新组合的命运。

就此，外界纷纷猜测，代替Somi位置的人选，可能为近来备受瞩目的新人申柳真。申柳真曾在JTBC综艺《MIXNINE》中以出众的实力，获得包括YG老板梁铉锡的好评。JYP方面也表示，明年的女团出道计划没有任何影响，更加使人相信申柳真“上位”的说法。

Somi离开JYP的消息传出后，Somi的父亲对外表示：“在与JYP的握手和拥抱后离开了公司”，透露出与JYP在友好的气氛之下谈妥合约问题。Somi也在离巢消息公开前，在个人Instagram中上传过文字称：“最黑的夜晚成就最亮的星星。大家是我拥有的全部。非常爱大家、想念大家”，似乎暗示即将解约。