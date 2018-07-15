神话20周年纪念演唱会官方海报曝光 歌迷期待感爆棚





神话将于10月举行出道20周年纪念演唱会“HEART”。

神话官方网站以及官方社交网络平台于本月22日公布了20周年纪念演唱会“HEART”首尔站的宣传海报，引发大批歌迷转载、点赞。从16日开始预售的20周年纪念特别专辑《HEART》也在各专辑销售排名中一路领先。

新专辑预售开启当天，神话曾公开了一段惊悚电影风格的预告视频，成员Eric以蒙住双眼的形象出镜，并以紧张的口吻说：“不能来这里！快回去！”在歌迷中掀起好奇心巨浪。而全新公开的宣传海报，整体以橘黄色为主色调，成员们也都身着同样颜色的服装，帅气逼人，俘获了所有歌迷的心，也让歌迷对演唱会更加期待。

神话出道20周年纪念演唱会将于10月6日、7日两天，在首尔奥林匹克公园举行。神话经纪公司表示：“这次20周年纪念演唱会将会比以往更加有意义，为此我们也竭尽全力进行准备，希望歌迷多多给予支持。同时，28日也会发行特别专辑《HEART》，也请大家多多期待。”

在结束首尔演唱会后，神话还将转战台北继续开唱。首尔演唱会将在9月3日开启歌迷会门票销售，9月5日面向所有公众开启售票。