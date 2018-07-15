防弹少年团长踞Billboard 后续专辑人气持续燃爆

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防弹少年团专辑《LOVE YOURSELF 轉‘Tear’》连续13周进入“Billboard 200”榜单，持续在全世界范围内发光发热。

当地时间本月21日，根据Billboard方面公布全新一周榜单情况显示，防弹少年团的《LOVE YOURSELF 轉‘Tear’》在“Billboard 200”榜单中排名第84位。

防弹少年团今年5月发行该专辑，当时曾斩获“Billboard 200”冠军，这也是韩国歌手首次成为该榜单的第1名，刷新了K-POP音乐的记录。除此之外，还曾在Billboard旗下“世界专辑榜”排名第1，“独立专辑榜”排名第5，“畅销专辑榜”排名第25，“加拿大专辑榜”排名第73。

另外，防弹少年团还在“Social 50”榜单中持续占据冠军位置共58周，这也刷新了防弹少年团自己创造的最长冠军记录。

除《LOVE YOURSELF 轉‘Tear’》外，之前专辑《LOVE YOURSELF 承‘Her'》也持续大热，在多个Billboard旗下榜单中均榜上有名。

本月24日，防弹少年团发行了repackage专辑《LOVE YOURSELF 結‘Answer’》。