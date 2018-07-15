韩国时隔38年全面修订《公正交易法》

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公正交易委员会全面修订《公正交易法》，这份修订案以“分散权限”为核心内容，部分废除“专属告发权”就是其典型的例子。此次《公正交易法》修订案的宗旨在于将权限分散到多个部门，扩大救助受害方的窗口，从而建立更完善的公正交易。





《公正交易法》以防范垄断所带来的负面影响、确立公正和自由的竞争和交易秩序为目的。韩国的《公正交易法》始于1975年制定的《物价稳定及公正交易法》，该法的目标是控制导致物价上涨的重要因素之一价格垄断。随后1980年，该法被全面修改为《限制垄断及公正交易法》，完成了现有《公正交易法》的框架。此后，《公正交易法》经过几次部分修改，发展到了现在。





此次全面修订的主要内容包括禁止滥用市场支配地位、禁止采取不正当联合行动、禁止进行不公正交易、限制维持转售价格等。其间，公正交易委员会受到作为限制垄断的机构却垄断相关权限的谴责，典型的例子就是“专属告发权”。“专属告发权”是指只有公正交易委员会告发，检方才能进行指控的制度。也就是说，如果公正交易委员会不告发，无论什么非法行为都不受刑事处罚。而此次修订案部分废除了“专属告发权”。





在经过40天的立法预告并征收意见后，此轮修订案的立法程序即告结束，然后提交国会审议。