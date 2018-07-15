李海瓒当选共同民主党新任代表

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李海瓒当选执政党共同民主党新任代表。这将对朝野今后的关系产生何等影响，尤为引人关注。





李海瓒是1988年首次进入国会后30年来持续在政治舞台上开展活动的政坛老将，他曾担任国务总理和党代表等政府和党内多个要职，且7次当选国会议员。作为“亲卢武铉派”老将，在共同民主党内部具有极大影响力。分析认为，共同民主党对强势领导力的渴望助推李海瓒当选该党新任代表。在25日举行的共同民主党全党大会中，其他代表候选人强烈主张实现新老交替，但李海瓒依然以压倒性优势当选该党新任代表，这意味着目前共同民主党内部充满危机感。目前，在共同民主党内部主张作为执政党应积极发挥影响力的声音较大，为此需要打造“强势领导力”。在文在寅政府成立后，青瓦台发挥更大作用，共同民主党作为执政党的影响力则大幅减小。再加上在6.13地方选举中获胜后达到顶峰的共同民主党支持率持续走下坡，文在寅总统的国政支持率也同步下降。共同民主党的支持率实际上依靠文在寅总统的支持率，因此共同民主党的危机感进一步增加。

李海瓒在当选共同民主党代表后立即强调“协治”和民生经济。目前，文在寅政府的经济政策因史上最严峻的就业形势以及贫富差距进一步拉大而面临危机，这导致文在寅总统的国政支持率持续下降，如果按照这种趋势持续下去，政府将失去民心，因此李海瓒需致力于发展可改善当前局面的对策，其强调“协治”也是出于这一考虑。