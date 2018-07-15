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亚运会

拥有45亿人口的亚洲终于迎来了属于自己的盛会，2018年8月18日，在印尼首都雅加达举行的2018亚运会正式开幕。亚运会的赛程目前已经过半，本届亚运会也将产生465枚金牌，有45个国家的11510位选手进行激烈的角逐。有意思的是，同今年的平昌冬奥会一样，这次亚运会开幕式也是南北韩共同入场。在国际大赛上，这已经是南北韩第11次共同入场，南北韩代表团各派出了100人，高举韩半岛旗帜共同走入场内。此外，这次南北韩也组成了女子篮球和龙舟等项目的联队。南北韩女子篮球联队虽然在第一场面对印度尼西亚的预选赛中取得了胜利，但在第二场的比赛中败给了中国台北。而南北韩龙舟联队在26日的女子500米决赛中取得了金牌。韩国在本届亚运会的目标是连续六届取得亚运会奖牌榜第二的成绩，但目前金牌数暂列第三，位于中国和日本之后。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“虽然说名次不是最重要的，但如果能够连续六次取得奖牌榜第二的成绩就好了。”还有网友说：“还不是很清楚各项比赛中的选手的名字，但我会认真地为他们加油的。”也有网友说：“希望南北韩联队能够取得好成绩。”





四十岁就业者骤减

韩国政府虽然于今年投入了23.1万亿韩元的预算来解决就业问题，但就业问题不但没有解决，反而呈现出一种同上世纪金融危机时期类似的现象。作为韩国经济的中坚力量，40－49岁人群的就业人数仅为667.1万人，比去年减少了14.7万人。该年龄群就业人数减少规模直逼1998年金融危机时，是自1998年8月相关就业人数减少15.2万人之后最大的一次。40岁人群就业人员大幅减少主要因为制造业裁员引起的下岗潮。由此，因半导体行业形势大好而被遮掩的韩国经济问题再次显现出来。韩国政府计划针对40岁人群的就业问题拿出切实的解决方案。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“反正一直都觉得生活很难，现在也没什么感觉。”还有网友说：“既然政府已经制定了目标，就应该不总看国民的眼色，要往前推进。”也有网友说：“提高最低时薪的时候也反对，放宽企业政策也反对，不要一味地为了反对政府而反对，要想想大韩民国的未来。”





允许军人平日外出

为了营造“自发当兵，父母安心地送去当兵”的部队文化，韩国国防部通过对部队不合理的惯例和问题进行分析，推出了国防改革2.0方案。该方案实施后，部队将通过试点，允许士兵使用手机，并有条件地允许士兵于平日外出。今年9月结束试点后，第四季度将最终决定是否断续沿用新的改革方案。据国防部人员透露，他们将让部队人员的自律性和创意更加得到尊重，并继续努力改善部队服役的条件，打造一个能受国民信任的部队文化。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“已经太多次在部队内做一些没用的事情了，这次是一个很不错的改变。”还有网友说：“如果士兵外出活动增加的话，事故发生的可能性也会增加，很担心管理问题。”也有网友说：“虽然人们对部队的认识不会因此而改变多少，但想到我们的孩子，这个变化还是令人高兴的。”